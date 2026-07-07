Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına verdiği desteği yineledi. Hassan, dünyadaki karar alıcılara ve spor camiasına "Filistinlilerin yaşama hakkına sahip çıkma" çağrısında bulundu. Hassan, Avustralya galibiyetini Filistin halkına armağan etmişti.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Arjantin maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, penaltı atışları sonucu 4-2'lik Avustralya galibiyetini Filistin bayrağı açarak kutlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hossam Hassan, Arjkantin maçı öncesi basın toplantısımda konuştu.

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"BİNLERCE İNSAN KATLEDİLİYOR"

Filistin halkına yönelik desteğini sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin soru üzerine duygusal anlar yaşayan Hassan, sözlerine Türk milletine selam söyleyerek başladı. Hassan, "Dünyada Filistin halkının yaşadıklarını hissetmeyen hiç kimse insan olmayı hak etmiyor. Avrupa'da veya Amerika'da bir hayvan zarar gördüğünde insan ve hayvan hakları örgütlerinin hemen harekete geçtiğini görüyoruz. Ancak Gazze'de her gün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce insan katledilirken aynı duyarlılık gösterilmiyor. Bütün bir halk, yaz kış çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

59 yaşındaki teknik adamın, Avustralya galibiyeti sonrası sevinci gündem oldu.

"ÇOCUKLAR YİYECEK BULAMIYOR, HASTALIKTAN KIRILIYOR"

Mısır'ın hocası, İsrail saldırıları altındaki Filistinlilerin maruz kaldığı insani drama dikkati çekerek, "Bizler yazın klimaya, kışın ise ısıtıcıya ihtiyaç duyarken, Filistin halkı açıkta, çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Çocuklar yiyecek yemek bulamıyor, hastalıktan ve uykusuzluktan kırılıyor" dedi.

"UTANÇ KAYNAĞI"

Duruşunun tamamen insani gerekçelere dayandığını, din veya kimlik ayrımı gözetmediğini vurgulayan Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü, "Sel veya fırtına olduğunda herkes sığınacak bir yer bulur ancak Gazze'de ve Filistin'de insanların sığınabileceği hiçbir güvenli yer yok. Dünyanın ve karar alıcıların Filistin halkını bu halde yalnız bırakması bir utanç kaynağıdır. Dünya Kupası vesilesiyle farklı dinlerden ve ülkelerden tüm sporculara ricada bulunuyorum; lütfen dünyaya şu mesajı gönderin: 'Bırakın Filistin halkı yaşasın.' Çünkü onların tek istediği şey sadece yaşamak" sözlerini sarf etti.

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