59 yıldır faaliyetlerini sürdüren Türkiye'nin önde gelen karton üreticilerinden Kartonsan'ın çoğunluk hissesi satıldı. Yüzde 77,21'lik hisse 72 milyon dolar bedelle iki kişiye satıldı. İşte detaylar...

Borsa İstanbul'da işlem gören Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de kontrolü değiştirecek önemli bir hisse satışı gerçekleştirildi. Şirketin hakim ortağı konumundaki Pak Holding A.Ş., Asil Holding A.Ş. ve Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin sahip olduğu toplam yüzde 77,21 oranındaki payın devrine ilişkin Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket sermayesinin yüzde 77,21'ini temsil eden toplam 57 milyon 907 bin 726,815 TL nominal değerli pay, 72 milyon dolar bedelle Hasan Peker ve Aydın Veli Serin'e satıldı.

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HİSSELER EŞİT PAYLAŞILACAK

Hasan Peker ve Aydın Veli Serin, Kartonsan'ın yüzde 77,21'lik payını eşit şekilde devralacak. Buna göre her iki yatırımcı da şirket sermayesinin yüzde 38,605'ine sahip olacak.

Satış bedelinin, sözleşmede yer alan kapanış düzeltmelerine tabi olduğu belirtilirken, pay devrinin sözleşmede öngörülen tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından tamamlanacağı ifade edildi.

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ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ SÜRECİ BAŞLAYACAK

KAP açıklamasında, pay devir işlemlerinin fiilen tamamlanmasının ardından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) kapsamında zorunlu pay alım teklifi sürecine ilişkin açıklamaların ayrıca kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Bu kapsamda yeni hakim ortakların, mevzuat gereği azınlık pay sahiplerine yönelik zorunlu pay alım teklifinde bulunması bekleniyor.

GÖRÜŞMELER HAZİRAN AYINDA BAŞLAMIŞTI

Şirket, 8 Haziran 2026 tarihinde pay devrine ilişkin görüşmelerin başladığını öğrenmiş ancak sürecin şirket, paydaşlar ve yatırımcıların meşru menfaatlerinin korunması amacıyla Özel Durumlar Tebliği'nin "içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi" hükümleri kapsamında kamuoyuna açıklanmasını ertelemişti.

Taraflar arasında Pay Alım Satım Sözleşmesi'nin 6 Temmuz 2026 tarihinde imzalanmasıyla birlikte erteleme gerekçelerinin ortadan kalktığı belirtilirken, söz konusu gelişme KAP üzerinden yatırımcılarla paylaşıldı.

Satış işleminin tamamlanmasının ardından Kartonsan'da yönetim kontrolünün yeni yatırımcılara geçmesi ve zorunlu pay alım teklifi sürecinin başlaması bekleniyor.

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