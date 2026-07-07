Tesla'dan Türkiye fiyatlarına iki ay içinde ikinci zam! İşte yeni şarj ücretleri
Tesla, Türkiye'deki Supercharger şarj istasyonlarının kullanım ücretlerini yaklaşık iki ay içinde ikinci kez artırdı. Yeni tarifeyle Tesla kullanıcıları için kWh başına ücret 10,40 TL'ye, diğer elektrikli araçlar için ise 13 TL'ye yükseldi.
- Tesla kullanıcıları için kWh başına ücret 9,90 TL'den 10,40 TL'ye yükseldi.
- Diğer elektrikli araç kullanıcıları için kWh başına ücret 12,30 TL'den 13 TL'ye çıkarıldı.
- Tesla kullanıcıları için şarj ücretlerine yaklaşık yüzde 5,05 oranında zam yapıldı.
- Diğer marka elektrikli araç sahipleri için fiyat artışı yaklaşık yüzde 5,69 oldu.
- Bu, diğer marka elektrikli araç sahiplerinin daha yüksek bir zam oranıyla karşılaştığı anlamına geliyor.
Elektrikli otomobil üretiminin yanı sıra enerji depolama sistemleri ve yapay zeka destekli sürüş teknolojileri geliştiren ABD merkezli teknoloji şirketi Tesla, Türkiye'deki Supercharger şarj istasyonlarında ücret tarifesini güncelledi.
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İKİ AY İÇİNDE İKİNCİ KEZ ZAM
Tesla, 30 Nisan'da yaptığı fiyat güncellemesinin ardından yaklaşık iki ay içinde şarj istasyonu ücretlerine ikinci kez zam yaptı. Yeni tarifeyle Tesla kullanıcıları için kWh başına ücret 9,90 TL'den 10,40 TL'ye yükselirken, diğer elektrikli araç kullanıcıları için ise 12,30 TL'den 13 TL'ye çıkarıldı.
TESLA KULLANICILARINA YÜZDE 5,05 ZAM
Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte Tesla kullanıcılarının Supercharger kullanım ücreti kWh başına 9,90 TL'den 10,40 TL'ye yükseldi. Böylece Tesla araç sahipleri için şarj ücretlerine yaklaşık yüzde 5,05 oranında zam yapılmış oldu.
DİĞER ELEKTRİKLİ ARAÇLARA DAHA YÜKSEK ARTIŞ
Tesla, Supercharger istasyonlarını kullanan diğer marka elektrikli araç sahiplerine de zam yaptı. Yeni tarifeyle kWh başına ücret 12,30 TL'den 13 TL'ye yükselirken, bu kullanıcılar için fiyat artışı yaklaşık yüzde 5,69 olarak gerçekleşti. Böylece diğer marka elektrikli araç sahipleri, Tesla kullanıcılarına kıyasla daha yüksek bir zam oranıyla karşı karşıya kaldı.