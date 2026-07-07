NATO liderleri 7-8 Temmuz’da Ankara’da bir araya geliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra Avrupa liderleri, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ittifakın ortak ülkelerinden temsilciler zirvede yer alacak. Peki, NATO zirvesine hangi ülkeler katılacak? NATO Zirvesi konuları neler olacak?

NATO ittifak tarihinin en önemli toplantılarından birine sahne olan NATO İstanbul 2004 Zirvesi'nin ardından Türkiye, bu kez de "belirsizlikler çağı" olarak adlandırılan dönemde dünya liderlerini ağırlayacak. Türkiye, NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, davetli çok sayıda lidere, 100'e yakın bakana, çok sayıda üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak.

NATO ZİRVESİ'NE KİMLER KATILACAK?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in NATO liderleriyle düzenlenecek yemeğe katılması bekleniyor.

Ankara’da NATO dışişleri bakanlarının Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden mevkidaşlarıyla görüşmesi; ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı ve AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir akşam yemeği düzenlenmesi planlanıyor.

NATO savunma bakanları da Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’den bakanlarla bir araya gelecek. Bu tablo, zirvenin yalnızca Avrupa-Atlantik güvenliğiyle sınırlı kalmayacağını, Körfez ve Hint-Pasifik ortaklarının da Ankara’da NATO gündemine dahil edileceğini gösteriyor.

NATO zirvesine hangi ülkeler katılacak? NATO Zirvesi konuları

NATO ZİRVESİ KONULARI

Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, İttifak'ın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Zirvenin, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılması öngörülüyor.

Külfet paylaşımı, zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor.

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