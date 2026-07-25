İsrail askerlerinin koruması altındaki silahlı Yahudiler, işgal altındaki Filistin topraklarında eş zamanlı saldırılar başlattı. Dört Filistinli yakın mesafeden açılan ateşle katledildi. Ayrıca Yahudiler koyunlarını zehirlediği, zeytin ağaçlarını söktüğü Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorluyor...

İsrail’in, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında zulüm her geçen gün daha da artıyor. Batı Şeria bölgesinde ‘yerleşimci’ denilen işgalci Yahudiler, Filistinlilere eş zamanlı saldırılar başlattı.

Filistinlilerin köylerine gruplar hâlinde baskın düzenleyen Yahudi çeteler, evleri ateşe veriyor.

Nablus’un güneybatısında bulunan Tel köyüne gelen Yahudi işgalciler, Filistinlilere ait iki eve saldırdı. Filistinlilerin taş atması sonucu kaçan Yahudiler, yarım saat sonra İsrail askerlerinin korumasıyla tekrar geldi.

Silahları olmayan ve kendilerini korumaya çalışanların üzerine ateş açıldı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde Filistinlilere, İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından silah doğrultulduğu ve ardından yakın mesafeden defalarca ateş edildiği görüldü.

Aynı aileden dört kişinin katledildiği saldırıda üçü ağır olmak üzere dört kişi de yaralandı. Filistin Dışişleri Bakanlığı saldırıyı “katliam” olarak nitelendirerek kınadı. İsrail’i olaydan tamamen sorumlu tutan bakanlık, uluslararası topluma Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının durdurulması, Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması ve sorumluların hesap vermesi için somut adımlar atma çağrısında bulundu. Filistin Kızılayı, silahlı Yahudilerin Kalkilya şehrine bağlı Ferata beldesinde yedi Filistinliyi yaraladığını açıkladı.

HAYVANLARI ZEHİRLEDİLER

Yine Nablus şehrinin Asira eş-Şimaliye beldesinde Yahudi çeteler, gece saatlerinde Filistinli Nidal Yaser Sevalime’ye ait çok sayıda koyunu çalmaya çalıştı. Çalma girişiminin başarısız olmasının ardından Yahudi çeteler yanlarında getirdikleri zehirli maddeleri koyunlara vererek telef olmalarına sebep oldu. Sevalime, ağılda çok sayıda koyunun telef olduğunu gösteren videoyu sosyal medyadan yayımladı.

AĞAÇLARI SÖKTÜLER

El-Halil şehrine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde ise İsrail askerlerinin koruması altında gelen Yahudi çeteleri, Filistinlilere ait 120’den fazla zeytin ağacını tahrip etti. Ailelerin temel geçim kaynaklarından biri olan zeytin ağaçlarını hedef alan Yahudiler, Filistinlilerin evlerini ve arazilerini terk etmeye zorluyor.

SIRTINDAN BIÇAKLADILAR

Eriha şehrinde ise aracı bozularak yolda kalan bir Filistinli, Yahudilerin saldırısına uğradı. Bir grup Yahudi, Maracat yolu üzerinde yardım bekleyen Filistinliyi darbederek sırtından bıçakladı.

MÜLTECİ KAMPINA SALDIRI

Batı Şeria gibi işgal altındaki Doğu Kudüs’te de Filistinlilere saldırılar yapıldı. İsrail askerleri, Doğu Kudüs’ün kuzeydoğusundaki Şufat Mülteci Kampının kontrol noktasında Filistinli bir kadını ateş açarak katletti.

Haberle İlgili Daha Fazlası