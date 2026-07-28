“Musluk suyu hastalık yayıyor” iddiası Ankara’yı karıştırdı! ASKİ'den beklenen açıklama geldi
Ankara’da son günlerde artan mide ve bağırsak şikayetleri okları musluk suyuna çevirdi. Kulaktan kulağa yayılan "Şebeke suyu hasta ediyor" iddialarına ASKİ'den açıklama geldi.
Ankara’da sosyal medya platformlarında ve bazı yayın organlarında hızla yayılan "şebeke suyu hasta ediyor" paylaşımları kentte kısa süreli endişeye yol açtı.
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Özellikle ishal, kusma ve mide bulantısı gibi şikayetlerle hastanelere başvuranların sayısındaki artışın musluk suyuna bağlanması üzerine Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) iddialara cevap vererek Temmuz 2026 dönemine ait detaylı su kalitesi analiz raporunu paylaştı.
ÇİFT DENETİM MEKANİZMASI VAR
Yapılan açıklamada, Ankara halkına ulaştırılan içme suyunun hem Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hem de ASKİ’nin kendi gelişmiş laboratuvarları tarafından 7 gün 24 saat esasına göre anlık olarak izlendiği belirtildi. Çifte denetim mekanizmasıyla kontrol edilen şebeke suyunda halk sağlığını tehdit edecek hiçbir unsur bulunmadığı vurgulandı.
ANALİZ SONUÇLARINI PAYLAŞTILAR
Açıklamanın devamında ise, "Bugün gelen yeni analiz sonuçlarında da içme suyunun tüm kalite parametrelerini karşıladığı teyit edilmiştir.
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ASKİ Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde içme suyu kalitesini kesintisiz olarak izlemeye ve analiz sonuçlarını sosyal medya hesaplarından ve internet web sitemizden her ay düzenli olarak paylaşmaktadır" denildi.