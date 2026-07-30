Merkez Bankası geçen haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında faizi %37’de sabit tuttu ve piyasa fonlamasını %40’tan sürdürmeye devam ederek, sıkı para politikasından taviz vermedi.

Orta Doğu’da jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki artışın yanı sıra iç piyasada gıda fiyatlarının yükselişe geçmesi ve yarı yıl fiyat ayarlamaları, kısa vadeli enflasyonist risklerin artmasında etkili oldu. Analistler, temmuz ayında enflasyonun %2’ye yakın gerçekleşebileceğini, jeopolitik risklerdeki belirsizlik de dikkate alındığını TCMB’nin faiz indirimi sürecinin eylül ve sonrasına kaldığı değerlendirmesinde bulunuyor.

FAİZSİZ FİNANSMAN ARAYIŞI

Paranın maliyetinin yüksek olması kredi/finansman maliyetlerine de yansıyor. En ucuz tüketici finansmanı arayışına giren vatandaşlar ise, yıllık bazda %35’e yaklaşan faiz maliyetini görünce, çıkış yolunu faizsiz kredilerde aramaya başladı.

Bankaların her dönem yeni müşteri edinmek için uyguladığı faizsiz kredi kampanyalarında ise rakamlar dikkat çeken boyutlara ulaştı. 4 bankada çıtanın 100 bin TL’ye yükseldiği görüldü.

100 BİN TL’LİK KREDİLER

30 Temmuz itibarıyla 100 bin TL faizsiz kredi veren bankalar ve şartları şöyle:

Banka Ana Kredi Tutarı Vade Diğer Kampanyalar Akbank 100 bin TL 3 ay 75.000 TL'ye varan taksitli artı para, 25.000 TL'ye varan taksitli avans QNB 100 bin TL 3 ay 50.000 TL taksitli ek hesap, 25.000 TL kredi, 25.000 TL taksitli nakit avans Garanti BBVA 100 bin TL 3 ay 50.000 TL'ye varan faizsiz kredi, 50.000 TL'ye varan taksitli avans hesap Denizbank 100 bin TL 3 ay 65.000 TL'ye varan kredi, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans, 10.000 TL'ye varan taksitli kurtaran hesap

TÜKETİCİYE UYARILAR

Faizsiz kredinin ilk etapta kulağa hoş geldiğini belirten tüketici dernekleri, “Normal şartlarda ihtiyaç finansmanında vade 12 aydan başlar. Ancak faizsiz kredilerde 3 ay ile sınırlı. Bu vade daha önce de 6 aya kadar çıkıyordu. Taksit sayısı azaldıkça, her ay geri ödenmesi gereken tutar artıyor. Bu da tüketicinin daha fazla borç yükü ile karşılaşmasına ve zaman zaman ödeme güçlüklerine sebep olabiliyor” uyarısında bulunuyor.

MASRAFLARA DİKKAT

Öte yandan faizsiz kredilerin parça parça değişik kanallarla verildiğini belirten uzmanlar “Sıfır faizli taksitli nakit avans için kredi kartı almak gerekiyor. Bu durum tüketiciyi, gelecekte kart aidatı gibi masraflara maruz bırakabilir. Aynı zamanda ek hesaplarda da (KMH) yıllık hayat sigortası gibi giderler söz konusu olabiliyor. Tüketicinin bütün bunlara dikkat etmesi gerekiyor” şeklinde konuşuyor.

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