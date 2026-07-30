Petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına olumsuz yansımaya devam ediyor. Son olarak motorinin litre fiyatına zam yapılacağı, tutarın ise 5 lirayı aşabileceği belirtildi.

Brent petrol, döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmeler akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

Yaşanan fiyat hareketleri nedeniyle motorinin litre fiyatı ile ilgili yeni bir zam beklentisi oluştu.

ZAM 5 LİRAYI AŞABİLİR!

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorine bu gece yarısı beklenen zam belli oldu: 2 TL 66 kuruş. Zammın bir bölümü ÖTV'den karşılanmazsa pompaya yansıyacak tutar artacak" ifadelerini kullandı. Aydilek konuyla ilgili son yaptığı paylaşımda ise "Akaryakıt sektörü kaynakları, motorin zammıyla ilgili bir düzeltme yaptı. Kaynaklar, 'Motorine, 3 TL 71 kuruş zam bekleniyor. Zam gereksiniminin bir bölümü ÖTV'den karşılanmazsa pompaya yansıyacak tutar artacak. Bu durumda 5 TL'yi aşacak' dedi" ifadelerine yer verdi.

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İSTANBUL'DA 80 LİRAYI AŞABİLİR

Eğer belirtildiği gibi 3 ile 5 TL arası zam yapılırsa İstanbullular ilk defa motorinin litresini 80 lira bandında almış olacak.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 67.10 TL

Motorin: 77.21 TL

LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 66.94 TL

Motorin: 77.06 TL

LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.06 TL

Motorin: 78.32 TL

LPG: 31.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.35 TL

Motorin: 78.60 TL

LPG: 31.19 TL

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