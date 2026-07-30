Uşak'ta devrilen tır, iki köprü arasındaki boşlukta kaldı. Gediz Nehri yatağına düşen sürücü ise hayatını kaybetti.

Uşak-İzmir kara yolundaki Gediz 2 Köprüsü'nde İsmail Çınar (48) yönetimindeki 78 AAN 462 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.

BOŞLUKTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Bu sırada sürücü, çift yönlü köprünün arasındaki boşluktan Gediz Nehri yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tır köprüde asılı kaldı, aşağı düşen sürücü hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır köprüde asılı kaldı, aşağı düşen sürücü hayatını kaybetti

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