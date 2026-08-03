LGS tercih sonuçları 2026 için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruya odaklandı. Yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarih yaklaşırken sonuç sorgulama ekranı ve nakil takvimi de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

LGS tercih sürecini tamamlayan binlerce öğrenci, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Takvimi doğrultusunda sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenciler hangi liseye yerleştiklerini resmi sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre yerleştirme sonuçları ile boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.

Geçmiş yıllarda sonuçların zaman zaman takvim tarihinden önce açıklandığı yönünde beklentiler oluşsa da 2026 yılı için resmi takvim değişmedi. Bu nedenle adayların yalnızca MEB'in resmi internet sitesi ve e-Okul üzerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler yerleştikleri okul bilgilerini ve boş kontenjan listesini aynı gün görüntüleyebilecek.

LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026: LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

LİSE YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

LGS kapsamında yerleştirme işlemleri, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere belirlenen kurallar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Merkezi yerleştirmede öğrencilerin sınav puanı ve tercih sıralaması esas alınırken, puan eşitliği halinde okul başarı puanı, yıl sonu başarı puanları, devamsızlık durumu, tercih önceliği dikkate alınıyor.

LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026: LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

Yerel yerleştirme sürecinde ise öğrencilerin ikamet adresi, okul başarı puanı ve devam-devamsızlık bilgileri değerlendiriliyor. Tercih sürecini tamamlayan adaylar, açıklanacak sonuçların ardından yerleştikleri okulu öğrenebilecek, herhangi bir okula yerleşemeyen veya tercih ettiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler ise nakil dönemlerinde yeniden başvuru yapabilecek.

LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026: LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

LGS yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile e-Okul sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranında öğrencinin yerleştiği okul bilgisi ile birlikte boş kontenjan listeleri de erişime açılacak.

LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026: LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

LGS NAKİL VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2026

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre LGS yerleştirme sürecinin ardından iki ayrı nakil dönemi uygulanacak.

İlk nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

İkinci nakil tercihleri ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvuruları 17-26 Ağustos, komisyon yerleştirmeleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül, sonuçlar ise 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek.

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