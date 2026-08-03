Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus, Bundesliga'da Bayer Leverkusen forması giyen Kerim Alajbegovic'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, 2007 doğumlu futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Serie A kulübüJuventus'tan yapılan açıklamada, Alman ekibi Bayer Leverkusen ile 2007 doğumlu Bosnalı futbolcu Kerim Alajbegovic'in bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

ANLAŞMA 5 YILLIK

Genç oyuncunun, kendisini 30 Haziran 2031 tarihine kadar siyah-beyazlı renklere bağlayan 5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

30+5 MİLYON EURO VE YÜZDE 10 PAY

Transferin finansal detayları da kamuoyuyla paylaşıldı. Juventus, Alajbegovic için Bayer Leverkusen'e 30 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada 5 milyon euro bonus maddesi yer alıyor. Alman ekibi, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay alacak.

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