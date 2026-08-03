Gaziantep'te kimliği belirsiz 2 şahıs, motosiklet üzerinde motosiklet taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde kimliği belirsiz 2 şahıs, motosikletin üzerine bir motosiklet yükleyerek hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer insanların güvenliğini tehlikeye attı.

Gaziantep'te akılalmaz görüntü! Motosiklet üzerinde motosiklet taşıdılar

O anlar ise seyir halindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, bir şahıs motosikleti kullanırken diğer şahsın da kucağında başka bir motosikletle aynı motosiklet üzerine seyretme anları yer aldı.

Gaziantep'te akılalmaz görüntü! Motosiklet üzerinde motosiklet taşıdılar

O anlarda seyir halindeki motosikletin zaman zaman denge probleme yaşaması da dikkatlerden kaçmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası