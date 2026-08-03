İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te akılalmaz görüntü! Motosiklet üzerinde motosiklet taşıdılar
Gaziantep'te kimliği belirsiz 2 şahıs, motosiklet üzerinde motosiklet taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde kimliği belirsiz 2 şahıs, motosikletin üzerine bir motosiklet yükleyerek hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer insanların güvenliğini tehlikeye attı.
O anlar ise seyir halindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, bir şahıs motosikleti kullanırken diğer şahsın da kucağında başka bir motosikletle aynı motosiklet üzerine seyretme anları yer aldı.
O anlarda seyir halindeki motosikletin zaman zaman denge probleme yaşaması da dikkatlerden kaçmadı.
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