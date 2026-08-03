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İstanbul Başakşehir'deki Süleyman Çelebi Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında park halindeyken yokuş aşağı geri kaymaya başlayan otomobil, duyarlı bir sürücünün inanılmaz müdahalesiyle durduruldu. Seyir halindeyken kontrolsüzce kayan aracı fark edip hemen kendi aracından inerek yardıma koşan kahraman sürücü, kapıları açamayınca ön çamurluk ve kaputa sıkıca tutunarak aracı başka bir otomobile çarpmaya ramak kala durdurmayı başardı. Çevredeki iki vatandaşın da yardıma koştuğu ve araç içindeki vatandaşların "Araba gidiyor, inanmıyorum" şeklindeki tepkilerinin duyulduğu o nefes kesen anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

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