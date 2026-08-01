Hatay Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çiftçilere destek olmak amacıyla üreticiden satın aldığı 100 ton kavunu depremzedelere ücretsiz dağıttı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), hem kırsal kalkınmayı artırmak hem de sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla örnek bir çalışmaya imza attı.

Depremzedelere dağıtıldı! Tam 100 ton... 1 TL bile almadılar

ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Belediye, tarımsal üretim yapan çiftçilere destek olmak amacıyla satın aldığı 100 ton kavunu ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı. Büyükşehir ekipleri konteyner kent, huzurevi, bakımevi ve kuran kursları gibi yerlerde yapılan dağıtımlarla sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca Habibi Neccar Cami’sinde kurulan dağıtım noktasında da kavun dağıtımı yapıldı.

Depremzedelere dağıtıldı! Tam 100 ton... 1 TL bile almadılar

HBB yetkilileri, bir yandan yerel üreticiyi desteklemeye, diğer yandan ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı sürdürerek üretim ve dayanışmayı aynı çatı altında buluşturan sosyal projelerini devam ettireceklerini belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası