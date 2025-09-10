Manifest neden gözaltına alındı, konserleri iptal mi?

Popüler müzik grubu Manifest’in Küçükçiftlik Park’taki konseri sonrası başlatılan soruşturma son günlerde konuşuluyor. Peki, Manifest konserleri iptal mi, neden gözaltına alındı?

MANİFEST KONSERLERİ İPTAL Mİ?

Manifest’in 6 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirdiği konserin sonrasında başlatılan soruşturma nedeniyle grup üyelerine yönelik adli kontrol kararları alındı. Bu durumun ardından Türkiye turnesine çıkacak grubun gelecek konserlerin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Manifest’in Türkiye turnesi kapsamında Bursa, İzmir, Konya, Antalya, Adana, Gaziantep, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Ankara’da planlanan konserlerinin akıbetinin henüz belirsiz olduğu biliniyor. Henüz konserlerin iptal olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce Erzurum konserleri iptal edilmişti.

MANİFEST NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Manifest grubuna, 6 Eylül 2025’te Küçükçiftlik Park’ta verdiği konserde sergiledikleri dans ve sahne performansları nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma, konser görüntülerinin sosyal medya ve basın organlarında paylaşılmasının ardından performansların “edep, iffet, ar ve haya duygularına zarar verdiği” ve “çocuklar ile gençler üzerinde olumsuz etkiler” iddiasıyla başlatıldı.

Altı grup üyesi (Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca, Emine Hilal Yelekçi) ve konsere katılıp sahneye çıkan bir kişi olmak üzere toplam yedi şüpheli, ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

MANİFEST CEZA ALDI MI?

Şüpheliler Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza atmak’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldılar.