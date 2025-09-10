Soruşturma başlatılan ‘Manifest’ hakkında karar çıktı! Şarkıcı Sinan Akçıl’dan yorum gecikmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Şişli Küçükçiftlik Park konser alanında 6 Eylül 2025’de Manifest isimli müzik grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında, şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan şahıslar hakkında 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Edep, iffet, ar ve haya duyguları ile edep törelerine saldırı niteliği taşıdığı, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici eylem ve hareketlerde bulundukları iddiasıyla şüpheli 6 grup üyesi ile konsere katılıp bir bölümünde sahneye çıkan 1 şüpheli olmak üzere toplamda 7 şüpheli mevcutlu olarak dün adliyeye getirildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Şüpheliler Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza atmak’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldılar.

SİNAN AKÇIL: ANLAMADAN İZLEYEN KİTLE İÇİN ÜZÜLÜYORUM

Yaptığı çıkışlarla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, gündeme damga vuran Manifest grubu hakkındaki yorumla dikkat çekti. Manifest grubunun arkasındaki kişinin bilinçli bir şekilde gündem oluşturmaya çalıştığını savunan Akçıl, en çok da olup biteni anlamadan izleyen genç yaş kitlesi için üzüldüğünü şu sözlerle belirtti:

“Manifest grubunu kim kurdu bilmiyorum ama şu an çok mutludur, zeki birisiymiş. Bizde hep aynı sistem, kışkırt, kavgaya sok, ceza alıyormuş gibi mağdur göster, iş büyüsün, grup unutulup gidene kadar ekmek ye. Tek üzüldüğüm olayları çaresiz ve ne olduğunu anlamadan izleyen 12-16 yaş kitlesi.”