Manifest hakkında 'teşhircilik' soruşturması!

Manifest hakkında 'teşhircilik' soruşturması!

Manifest grubunun +18 konseptli konserinde sahnede yaptıkları dansların ardından "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan soruşturma açıldı.

Manifest grubunun +18 konseptli düzenlediği konserdeki danslardan sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Grup hakkında soruşturma açıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre Başsavcılık'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştır"

 

