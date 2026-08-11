Ünlü radyodan skandal hata! Kral Charles'ın öldüğünü duyurdular

İngiltere'de Radio Caroline, Kral III. Charles'ın hayatını kaybettiğini duyuran önceden hazırlanmış ses kaydını yanlışlıkla yayına verdi. İngiliz medya denetleme kurumu Ofcom, yaklaşık 30 dakika boyunca düzeltilmeyen yayın nedeniyle radyonun iki kuralı ihlal ettiğine karar verdi.

İngiltere'nin ünlü radyo istasyonlarından Radio Caroline, mayıs ayında büyük bir yayın skandalına imza attı. İstasyonda, Kral III. Charles'ın hayatını kaybettiğini duyuran önceden hazırlanmış bir ses kaydı yanlışlıkla yayına girdi. Yayında normal programların durdurulduğu açıklandı, ardından İngiltere Milli Marşı çalındı ve yaklaşık 16 dakika boyunca sessizlik yaşandı.

Olayın ardından Radio Caroline özür diledi. İngiliz medya denetleme kurumu Ofcom ise yayınla ilgili iki şikayet aldı. Kurum, Kral'ın ölümüne ilişkin duyurunun ciddi bir yanlış bilgi olduğunu ve hatanın yaklaşık 30 dakika boyunca düzeltilmediğini belirledi.

ÜNLÜ RADYODAN İLK AÇIKLAMA

Radio Caroline, hatanın stüdyo bilgisayarında bakım çalışması yapıldığı sırada meydana geldiğini açıkladı. Bir çalışan, Kral'ın ölümü durumunda kullanılmak üzere daha önceden kaydedilen ses dosyalarını açtı. Bu sırada uzaktan yayın yapan sunucunun bağlantısı kesildi ve ses kayıtları doğrudan yayına girdi.

Ünlü radyodan skandal hata! Kral Charlesın öldüğünü duyurdular

Çalışan, hatayı fark ettikten sonra panikleyerek istasyondan ayrıldı. Yayındaki sunucu ise bağlantısının kesildiğini fark etmedi. İstasyonun sunucuya ulaşma girişimleri de hemen sonuç vermedi.

Ofcom, yanlış bilginin ciddiyeti ve yayının uzun süre düzeltilmemesi nedeniyle Radio Caroline'ın iki yayın kuralını ihlal ettiğine hükmetti. İstasyon, hataya neden olan çalışanı uyardığını ve çalışanın özür dilediğini açıkladı. Ayrıca Kral III. Charles'ın ölümüne ilişkin önceden hazırlanmış tüm ses kayıtlarının stüdyo bilgisayarından silindiği bildirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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