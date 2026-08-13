NBA yıldızı Russel Westbrook basketbolu bıraktı: Şimdi bitti!

son olarak Sacramento Kings forması giyen ABD'li basketbolcu Russell Westbrook, 37 yaşında profesyonel kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Russell Westbrook, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazen sonunu izlediğinizi bile fark etmiyorsunuz. Orada olmanız gerekiyordu. Şimdi bitti" ifadelerini kullandı.

Emeklilik kararını açıklayan Westbrook, NBA'de 2016-2017 normal sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi ve 9 defa All-Star seçilme başarısı göstermişti.

Russell Westbrook

Tecrübeli basketbolcu, 18 sezonluk NBA kariyerinde Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets ve Sacramento Kings formalarını giydi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası