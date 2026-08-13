Kafkas arısının gen merkezi olarak kabul edilen Ardahan'da bal hasadı başladı. Doğal florası ve yüksek rakımlı yaylalarıyla öne çıkan bölgede, balın kilogram fiyatı 1500 ila 1900 TL arasında değişiyor.

Kafkas arısının gen merkezi olarak kabul edilen Ardahan, sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve doğal florasıyla arıcılık açısından önemli bir merkez konumunda bulunuyor. Kafkas arısı, soğuk iklim şartlarına dayanıklılığı ve uzun dili sayesinde nektar toplama kabiliyetiyle öne çıkıyor.

BALIN KİLOSU 1500-1900TL ARASI

Ardahan Merkeze bağlı Kazlıköy'de arıcılık yapan Cüneyt Mostura bu yılki hasattan memnun olduğunu söyledi. 2010'da Ardahan Üniversitesi arıcılık bölümünden mezun olduktan sonra bin 200 koloniyle arıcılık yaptığını belirten Mostura, "Yaklaşık 16 yıldır arıcılık yapmaktayım. Bu bölgede Kafkas arısıyla çalışıyoruz. Kafkas arısı çok sakin bir arı ırkı olduğu için maskesiz de çalışmak mümkün. Bu yıl balın kilosu bin 500 ile bin 900 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyoruz" dedi.

Coğrafi işaretli, kilosu 1900 TL! Doğal antioksidan deposu





Bal sağımı sırasında arıcılar, peteklerde olgunlaşan balları kovanlardan çıkararak süzme işlemi için hazırlıyor. Büyük emek ve dikkat gerektiren hasat sürecinde elde edilen balın, Ardahan'ın yüksek rakımlı ve doğal florasıyla birleşerek kendine özgü aroma ve lezzet özellikleri taşıdığı belirtiliyor.

2026 üretim sezonunun ilk hasadının gerçekleştirilmesiyle birlikte arıcıların da yüzü güldü. Sezon boyunca arıların bakımını titizlikle sürdüren üreticiler, hasadın verimli geçmesini ve kaliteli bal üretiminin artmasını bekliyor.

Coğrafi işaretli, kilosu 1900 TL! Doğal antioksidan deposu

Ardahan'da başlayan bal sağımının önümüzdeki günlerde farklı arılıklarda da devam etmesi beklenirken, üreticiler sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulunuyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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