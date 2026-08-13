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İzmir su kesintisi İZSU 13 Ağustos listesi! Sular ne zaman gelecek?

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İzmir su kesintisi İZSU 13 Ağustos listesi! Sular ne zaman gelecek?
Fotoğraf Başlığı İzmir su kesintisi İZSU 13 Ağustos listesi! Sular ne zaman gelecek?

İzmir'de 13 Ağustos 2026 Perşembe günü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar ''Sular ne zaman gelecek?'' sorgularken İzmir su kesintisi İZSU 13 Ağustos listesi kamuoyu ile paylaşıldı.

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Sular ne zaman gelecek sorusu İzmir'de yaşayan vatandaşların gündeminde. İZSU tarafından paylaşılan bilgilere göre kesintilerin büyük bölümü ana boru arızalarından kaynaklanırken, bazı bölgelerde elektrik ve pompa arızaları ile altyapı çalışmaları da su hizmetinde aksamalara neden oluyor. Bazı mahallelerde suyun 11.20 civarında yeniden verilmesi beklenirken, Dikili Bademli ve Karşıyaka Örnekköy gibi bölgelerde kesintinin daha uzun sürmesi öngörülüyor. İşte, İzmir su kesintisi İZSU 13 Ağustos listesi...

İzmir su kesintisi İZSU 13 Ağustos listesi! Sular ne zaman gelecek?
Başlık Resmiİzmir su kesintisi İZSU 13 Ağustos listesi! Sular ne zaman gelecek?

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU tarafından paylaşılan bilgilere göre Dikili Bademli'deki kesinti 10.00 ile 17.00 saatleri arasında devam edecek. Su kesintisinin yaklaşık 7 saat sürmesi öngörülüyor.

Foça'nın Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanırken, kesintinin 09.00 ile 13.00 saatleri arasında yaklaşık 4 saat sürmesi bekleniyor.

Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde ise çelik boru yenileme çalışması nedeniyle kesintinin 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yaklaşık 7 saat sürmesi bekleniyor.

İzmir su kesintisi İZSU 13 Ağustos listesi! Sular ne zaman gelecek?
Başlık Resmiİzmir su kesintisi İZSU 13 Ağustos listesi! Sular ne zaman gelecek?

İZMİR SU KESİNTİSİ İZSU 13 AĞUSTOS LİSTESİ

BAYRAKLIÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE13.08.2026 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası2139 SK NO:1
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FOÇAMUSTAFA KEMAL ATATÜRK13.08.2026 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıANA BORU ARIZASI
KARŞIYAKAYALI13.08.2026 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası6478 SOKAK No:5 ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SAYAÇ KAPATILDI..
KARŞIYAKAÖRNEKKÖY13.08.2026 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.Boru Deplasman Çalışması7552 SOKAK KÖPRÜ ÜZERİ ÇELİK BORU YENİLEME ÇALIŞMASI NEDENİ İLE SAYAÇ KAPATILACA...
KEMALPAŞABAĞYURDU KAZIMPAŞA, BAĞYURDU KEMAL ATATÜRK, BAĞYURDU YENİ, BAĞYURDU 29 EKİM13.08.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Pompa ArızasıPOMPA ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAŞANACAKTIR.
KINIKOSMANİYE13.08.2026 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Başka Kurumun Şebekeye Zarar VermesiOsmaniye Mahallesi Mezarlık Sokakta Müteahhit Çalışması sırasında ana boruya zar...
KONAKFERAHLI, İSMET KAPTAN, MEHMET AKİF, MEHTAP, ULUBATLI13.08.2026 saat 10:34 ile 13:34 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası3454 SK İÇİ
MENDERESÖZDERE CUMHURİYET13.08.2026 saat 09:42 ile 11:42 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıALİMOĞLU CD VE CEVRESINDE SU KESINTISI VARDIR
MENDERESATA, GÖRECE CUMHURİYET, HÜRRİYET13.08.2026 saat 08:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Elektrik ArızasıELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ VEYA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR..
URLACAMİATİK, SIRA13.08.2026 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıMESTANDAYI SOKAKTA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI ORTALAMA 3 SAATLİĞİ...
ÇEŞMEYALI13.08.2026 saat 10:51 ile 13:51 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıANABORU ARIZASI NEDENİYLE 6471 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
ÖDEMİŞATATÜRK13.08.2026 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıÖDEMİŞ İLÇESİ ATATÜRK (YEŞİLYURT SOKAK) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZ...
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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