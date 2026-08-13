İzmir'de 13 Ağustos 2026 Perşembe günü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar ''Sular ne zaman gelecek?'' sorgularken İzmir su kesintisi İZSU 13 Ağustos listesi kamuoyu ile paylaşıldı.

Sular ne zaman gelecek sorusu İzmir'de yaşayan vatandaşların gündeminde. İZSU tarafından paylaşılan bilgilere göre kesintilerin büyük bölümü ana boru arızalarından kaynaklanırken, bazı bölgelerde elektrik ve pompa arızaları ile altyapı çalışmaları da su hizmetinde aksamalara neden oluyor. Bazı mahallelerde suyun 11.20 civarında yeniden verilmesi beklenirken, Dikili Bademli ve Karşıyaka Örnekköy gibi bölgelerde kesintinin daha uzun sürmesi öngörülüyor. İşte, İzmir su kesintisi İZSU 13 Ağustos listesi...

İzmir su kesintisi İZSU 13 Ağustos listesi! Sular ne zaman gelecek?

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU tarafından paylaşılan bilgilere göre Dikili Bademli'deki kesinti 10.00 ile 17.00 saatleri arasında devam edecek. Su kesintisinin yaklaşık 7 saat sürmesi öngörülüyor.

Foça'nın Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanırken, kesintinin 09.00 ile 13.00 saatleri arasında yaklaşık 4 saat sürmesi bekleniyor.



Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde ise çelik boru yenileme çalışması nedeniyle kesintinin 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yaklaşık 7 saat sürmesi bekleniyor.



İzmir su kesintisi İZSU 13 Ağustos listesi! Sular ne zaman gelecek?

İZMİR SU KESİNTİSİ İZSU 13 AĞUSTOS LİSTESİ

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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