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Ekonomi

Yargıtay’dan emsal fazla mesai kararı! Tek yolculuk yapan tır şoförleri üzülecek

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Yargıtay’dan emsal fazla mesai kararı! Tek yolculuk yapan tır şoförleri üzülecek
Fotoğraf Başlığı Yargıtay’dan emsal fazla mesai kararı! Tek yolculuk yapan tır şoförleri üzülecek

Yargıtay, tır şoförlerinin mesai ücretlerine ilişkin emsal bir karara imza attı. Mahkeme, yolculuk sırasında şoförlere refakat etmeyen üçüncü kişileri tanıklığını reddetti, karara göre tek başına yolculuk yapan tır şoförü fazla mesai alamayacak. Mahkeme kararında “1 ay araç kullanan bir şoförün gidiş ve dönüş tarihi belirli olmakla birlikte, bu süre içindeki zaman dilimini ne şekilde kullanacağı oldukça kişisel bir tercihtir” denildi.

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Bursa’da ücret alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle çalıştığı şirketten istifa eden tır şoförü M.A.D., kıdem tazminatı ve diğer alacakları için İş Mahkemesi’nde dava açtı.

M.A.D., yurt içi ve yurt dışı tır şoförü olarak çalıştığını, ücretinin asgari ücret + sefer başına prim şeklinde belirlendiğini, günlük asgari 12-13 saat araç kullandığını, hafta tatilleri ile ulusal bayram ve genel tatillerin büyük bir çoğunluğunda çalışmaya devam ettiğini öne sürdü.

Yargıtay’dan emsal fazla mesai kararı! Tek yolculuk yapan tır şoförleri üzülecek
Başlık ResmiYargıtay’dan emsal fazla mesai kararı! Tek yolculuk yapan tır şoförleri üzülecek

Sigorta primlerinin de gerçek ücret üzerinden bildirilmediğini, bu nedenlerle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini ileri süren şoför kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının verilmesini istedi. İş Mahkemesi, iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne hükmetti. Karar istinafa taşındı.

Fazla mesaiye yönelik kararın, sırf tanık beyanları ile verilmesinin hatalı olduğuna dikkat çeken Bölge Adliye Mahkemesi, kararı ortadan kaldırıldı. Şoför M.A.D., kararı temyiz etti, dosya Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay’dan emsal fazla mesai kararı! Tek yolculuk yapan tır şoförleri üzülecek
Başlık ResmiYargıtay’dan emsal fazla mesai kararı! Tek yolculuk yapan tır şoförleri üzülecek

Yargıtay’ın verdiği emsal kararda karayolları trafik kurallarının emredici nitelikteki düzenlemeler olduğu, herkes tarafından uyulması zorunlu olan azami sınırları belirlediğine işaret edildi.

Mahkeme; yolculuk sırasında onlara refakat etmeyen üçüncü kişilerin, şoförün günlük çalışma düzeni hakkında görgüye veya bilgiye dayalı tanıklık yapamayacağına hükmetti. Karara göre tek başına yolculuk yapan tır şoförü fazla mesai alamayacak.

Yargıtay’dan emsal fazla mesai kararı! Tek yolculuk yapan tır şoförleri üzülecek
Başlık ResmiYargıtay’dan emsal fazla mesai kararı! Tek yolculuk yapan tır şoförleri üzülecek

Kararda şu ifadelere yer verildi:

Uzak mesafeler arasında yaklaşık yirmi gün veya bir ay araç kullanan bir şoförün gidiş ve dönüş tarihi belirli olmakla birlikte, bu süre içindeki zaman dilimini ne şekilde kullanacağı oldukça kişisel bir tercihtir. Böyle bir şoförle birlikte yolculuk yapmayan tanığın anlatımı da görgüye dayalı olmayıp sadece bir tahmine dayalıdır. Bu itibarla, tır şoförünün günlük çalışma düzeninin hiç değişmediği, örneğin şoförün sabah işyerinden ayrılıp akşam yahut gece dönüş yaptığı çalışma biçimleri hariç olmak üzere, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ‘uzun yol tır şoförlüğü’ yapan işçilerin çalışma düzeninin ispatında sadece görgüye dayalı tanık anlatımına itibar edilebileceği kabul edilmelidir’.

Mahkeme, şoförün kimi zaman uzun yol tır şoförü olarak yurt içinde ve yurt dışında çalıştığı kimi zaman da liman ile otomotiv firması arasında tır yükleme ve boşaltma işinde daha kısa mesafelerle çalıştığına vurgu yaptı.

Yargıtay’dan emsal fazla mesai kararı! Tek yolculuk yapan tır şoförleri üzülecek
Başlık ResmiYargıtay’dan emsal fazla mesai kararı! Tek yolculuk yapan tır şoförleri üzülecek

Kararda “Takograf kayıtları değiştirilmek suretiyle çalışmaya zorlandıklarını ifade etmiş olup söz konusu kayıtların da ilgili alacakların hesabında dikkate alınması mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla davacı tarafça usulüne uygun şekilde ispatlanmayan fazla çalışma, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının reddi gerekirken kabulü hatalı olmuştur. Belirtmek gerekir ki, davacının aylık ücretinin tespiti yapılan işin niteliği, yerinde inceleme rapor içerikleri ve tüm dosya kapsamı dikkate alındığında yerinde olup davacı tarafça işverence sigorta primlerinin eksik ücret üzerinden bildirilmesi ve ödenmesi sebebiyle iş sözleşmesinin feshi haklı nedene dayandığından kıdem tazminatının kabulünde herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Adliye Mahkemesi’nin fazla mesai kararı yasaya aykırı olduğundan hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verildi’’ ifadeleri yer aldı.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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