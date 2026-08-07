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Spor

Antalyaspor'dan "transfer yasağı" açıklaması: Kapı kapı dolaştık, para topladık!

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Antalyaspor'dan

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün, transfer yasağına konu olan dosyaların büyük bölümünü çözdüklerini belirterek, "Hiçbir futbolcumuz bu saatten sonra kulübün izni olmadan ayrılamaz" dedi.

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Antalyaspor'da Başkan Mustafa Ergün, Başkan Vekili Serkan Sürer ve Basın Sözcüsü Ali Topuz ile beraber Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kulübün mali durumu, transfer süreci ve yeni sezon hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"16 DOSYANIN 9'U KAPATILDI, 4'Ü İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"

Göreve geldikleri günden bu yana ciddi mali mücadele yürüttüklerini ifade eden Ergün, geçen sezondan kaynaklanan ihtilaflı dosyaların tamamını çözdüklerini söyledi. Futbolcuların tüm ödemelerinin yapıldığını belirten Ergün, "Artık hiçbir oyuncu Antalyaspor'un izni olmadan başka bir kulübe gidemez. Kapı kapı dolaştık, kuruş kuruş para topladık. Transfer yasağıyla ilgili 16 dosya bulunuyor. Bunlardan 9'u kapatıldı, kalan 7 dosyanın 4'ü ile de anlaşma sağlandı" dedi.

Kalan 3 dosyanın çözüme kavuşmasının ardından yaklaşık 600 ila 700 bin euroluk ödeme kalacağını dile getiren Ergün, bu kaynağı da temin etmek üzere çalıştıklarını vurguladı.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün (ortada), Başkan Vekili Serkan Sürer (sağda), ve Basın Sözcüsü Ali Topuz (solda) ile beraber Hasan Subaşı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
Başlık ResmiAntalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün (ortada), Başkan Vekili Serkan Sürer (sağda), ve Basın Sözcüsü Ali Topuz (solda) ile beraber Hasan Subaşı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

"MARDİN 1969 MAÇINA TAM KADRO ÇIKACAĞIZ"

Yapılan transferlerin ilk maça yetişmediğini dile getiren Ergün, Mardin 1969 Spor deplasmanına tam kadro çıkmayı hedeflediklerini vurguladı.

Geçen sezondan kalan yaklaşık 50 milyon TL'lik futbolcu alacağının yüzde 90'ının ödendiğine değinen Ergün, "Bu durum oyuncuların kulübe olan güvenini artırdı" dedi.

Kulübün mali tablosuna ilişkin de bilgi veren Ergün, kasaya yaklaşık 338 milyon TL girdiğini, bunun 100 milyon TL'sinin futbolcu ödemelerine, 178 milyon TL'sinin çeşitli borçlara, yaklaşık 50 milyon TL'sinin ise transfer dosyalarına harcandığını söyledi.

"BALLET SÜRECİ UZATIYOR"

Kadronun yüzde 80'ini koruduklarını ifade eden Ergün, yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle bazı düzenlemeler yaptıklarını dile getirdi.

Kadroda bulunan Jesper Ceesay'in transfer olduğunu aktaran Ergün, Saric ile yolları ayırmak için çalışmaların sürdüğünü, Ballet'in ise kulüpten alacağı bulunmamasına rağmen transfer sürecini uzattığını öne sürdü.

Ergün, oyunculardan Safuri, Storm, Van de Streek ile Boli'nin lisanslarının çıkarıldığını, iki yabancı futbolcuyla anlaşma sağlandığını ve bu oyunculardan birinin santrfor olduğunu bildirdi.

Mustafa Ergün, önceki yönetim döneminden kalan senetler nedeniyle kulübe haciz uygulandığını sözlerine ekledi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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