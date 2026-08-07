Türkiye'nin en iyi simitleri listesi İzmit’i karıştırdı! ‘Ağzının tadını bilmiyorlar’

İzmitliler, Türkiye'nin en iyi simitleri listesinde İzmit simidinin 6’ıncı sırada yer almasına sinirlendi. Vatandaşlar “Ağzının tadını bilmiyorlar, Eskişehir değil, İzmit simidinin birinci olması lazım” diyerek tepki gösterdi.

TÜRKPATENT'in coğrafi işaret verileri ve resmi üretici tarifleri esas alınarak hazırlanan araştırmasına göre Eskişehir simidi 91 puanla ilk sırada yer aldı. Antakya simidi ikinci, İzmir gevreği ise üçüncü oldu.

Ankara ve İstanbul simitleri 88'er puanla dördüncülüğü paylaşırken, geleneksel yöntemlerle üretilen İzmit simidi ise 87,5 puanla sıralamada 6'ncı oldu. İzmitliler, İzmit simidinin Türkiye'nin en iyi simitleri arasında 6'ncı sırada yer almasına tepki gösterdi.

Türkiyenin en iyi simitleri listesi İzmit’i karıştırdı! ‘Ağzının tadını bilmiyorlar’

"AĞZININ TADINI BİLMEYENLER”

Fırından alışveriş yapan ve İzmit simidinin daha üst sıralarda olması gerektiğini savunan kent sakinleri ise araştırma sonuçlarını değerlendirdi. Selda Kasnak, "İzmit simidi birinciliği hak ediyor. Ağzının tadını bilmeyenler İzmit simidini 6'ncı sıraya aldı. İzmit simidi bir zevktir" ifadelerini kullandı.

Türkiyenin en iyi simitleri listesi İzmit’i karıştırdı! ‘Ağzının tadını bilmiyorlar’

“BİRİNCİ OLMASI LAZIM"

Ahmet Yuşa Avla, ise şunları söyledi: Senelerdir buradan simit yiyorum. Odun ateşinde pişen simidin tadı başka. Ağzının tadını bilmiyorlar, Eskişehir değil, İzmit simidinin birinci olması lazım.

Türkiyenin en iyi simitleri listesi İzmit’i karıştırdı! ‘Ağzının tadını bilmiyorlar’

“OSMANLI’DAN GELEN BİR LEZZET”

52 yıllık taş fırın ustası Çetin Altun şöyle konuştu:

10 yaşında simit satmaya başlayarak bu mesleğe başladım. Orijinal taş fırın simidi yapıyorum. Şu anda matador tabir edilen diğer simitlerden de yapılıyor. Onlar da güzel ama benim yaptığım simidin özelliğini sorarsanız; taş fırında pişmesi, tabanının taş olması ve odun ateşinde pişmesi. Bir de katkısı yok. Sadece soğuk su, tuz ve mayayla yapmaya çalışıyoruz. Gördüğümüzü yapmaya çalışıyoruz. Bu, Osmanlı mutfağından gelen bir lezzet olarak söyleniyor. O zaman gayrimüslimler yapıyormuş. Biz de onu devam ettiriyoruz. Bizim dışımızda İzmit'te taş fırında simit yapan pek yok.

Türkiyenin en iyi simitleri listesi İzmit’i karıştırdı! ‘Ağzının tadını bilmiyorlar’

“YARIŞMAK İSTEMİYORUM”

Taş fırın simidinin meşakkatli olduğunu söyleyen Altun, "Taş fırınını ara sıra dinlendirmen lazım çünkü taban soğur, randıman alamazsın. Onun için burada bu fırına fazla yüklenemezsin. Bize siparişler geliyor. Biz çoğunu karşılayamıyoruz çünkü fırının gücü belli ama diğerleri istedikleri kadar yapabilir. Ben sonuçlara saygı duyuyorum çünkü yarışmak istemiyorum. Ben orijinal simit yapıyorum.

Türkiyenin en iyi simitleri listesi İzmit’i karıştırdı! ‘Ağzının tadını bilmiyorlar’

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İzmit Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİzmit

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