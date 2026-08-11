Google, Türkiye’deki Google One ve yapay zeka destekli abonelik paketlerine zam yaptı. Bazı paketlerde fiyat artışı yüzde 75’i aşarken, en yüksek paket olan Google AI Ultra’nın aylık ücreti 3.479,99 TL’ye yükseldi.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan ve internet kullanıcılarına arama motoru, e-posta, harita, video ve bulut depolama gibi çok sayıda dijital hizmet sunan şirket, aynı zamanda yapay zeka alanındaki yatırımlarıyla da öne çıkan ve milyarlarca kullanıcının günlük dijital ihtiyaçlarında kullandığı teknoloji devi Google, abonelik paketlerinin fiyatlarını artırdı.

Türkiye dahil birçok abonelik paketinde fiyat artışına giden Google, Google One ve yapay zeka destekli paketlerinde de fiyat artışına gitti. Artan fiyatlarla birlikte bazı paketlerdeki zam oranı yüzde 75’i aşarken, en yüksek paket 3.479,99 TL ile Google AI Ultra oldu. En ucuz paket ise Google AI Plus’ın aylık ücreti 204,99 TL’den 359,99 TL’ye yükseldi.

Google aboneliklerine büyük zam! En yüksek paket 3.479,99 TL oldu

İŞTE GÜNCEL GOOGLE PAKET FİYATLARI

Google AI Plus’ın aylık ücreti 204,99 TL’den 359,99 TL’ye yükseldi. 5 TB depolama sunan Google AI Pro 1.519,99 TL’ye, 10 TB’lık paket 1.709,99 TL’ye, 20 TB’lık Google AI Ultra ise 3.479,99 TL’ye çıktı.

Google aboneliklerine büyük zam! En yüksek paket 3.479,99 TL oldu

Bu, Google’ın Türkiye’de yaptığı son bir buçuk yıldaki ikinci büyük zam oldu. Fiyat artışları mevcut kullanıcıların yenileme dönemlerinde faturalarına yansırken, Google’ın ücretsiz sunduğu 15 GB depolama alanında ise değişiklik yapılmadı. Gemini’nin entegrasyonuyla yapay zeka özellikleri de kazanan Google One’ın dünya genelindeki ücretli abone sayısı ise 2025’te 150 milyonu aştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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