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Spor

Promise David’in röportajı yarıda kaldı: Kanadalı futbolcuyu arı soktu

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Promise David’in röportajı yarıda kaldı: Kanadalı futbolcuyu arı soktu
Başlık ResmiPromise David’in röportajı yarıda kaldı: Kanadalı futbolcuyu arı soktu

Brighton ve Kanada Milli Takımı'nın 25 yaşındaki forveti Promise David, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken beklemediği bir olay yaşadı. Çevresindeki arılara birkaç kez dikkat çeken David, röportaj sırasında sokulunca acı içinde bağırdı. Genç futbolcu, şaşkınlığını “Hayatımda ilk kez arı soktu!” sözleriyle dile getirdi.

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Brighton ve Kanada Milli Takımı'nın forveti Promise David, antrenman sonrası basın mensuplarının karşısına çıktığı sırada beklemediği bir olay yaşadı. 25 yaşındaki futbolcunun röportajı, çevresinde uçuşan arılar nedeniyle kısa süreliğine kesintiye uğradı.

Röportaj boyunca arılara birkaç kez dikkat çeken David, bir süre sonra kendisini sokan arının acısıyla neye uğradığını şaşırdı. Acı içinde bağıran Kanadalı futbolcu, yaşadığı olayın şaşkınlığını da gizleyemedi.

"HAYATIMDA İLK KEZ ARI SOKTU"

Yaşadığı talihsiz anın ardından oldukça şaşkın görünen Promise David, başına gelenleri, "Hayatımda ilk kez arı soktu!" sözleriyle ifade etti.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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