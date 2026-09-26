A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde ilk karşılaşmasını geride bıraktı. A Milli Takım, ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Milli takım, gruptaki ikinci maçını 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile oynayacak. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan ilk karşılaşmanın sonucunu merak eden vatandaşlar, "Türkiye-Fransa maçı kaç kaç bitti, kim kazandı?" sorularına cevap arıyor.

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Türkiye ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı geride kaldı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.Kocaeli Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Fransa'ya galibiyeti getiren golü 54. dakikada Kylian Mbappe attı.

Bu sonuçla Fransa 3 puanın sahibi oldu, ay-yıldızlı ekip ise ilk maç sonunda puanla tanışamadı.Milli takım, gruptaki ikinci maçını 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile oynayacak.Grubun diğer maçında ise Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti.

Türkiye Milli maçı kaç kaç bitti? Türkiye Fransa maç sonucu

GOLÜ ATALAN MBAPPE İKİNCİ YARIDA SAKATLANDI

Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ikinci yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Mbappe attığı golün ardından sakatlanarak yerde kaldı. Tedavisinin ardından kısa bir süre daha oyuna devam eden Mbappe, 58. dakikada bir kez daha kendisini yere bıraktı. Teknik direktör Zidane, 59. dakikada Mbappe'nin yerine Desire Doue'yi oyuna aldı.

FRANSA'YA KARŞI 5.YENİLGİ

Türkiye, Fransa'ya karşı oynadığı 7. maçta 5. yenilgisini aldı.

Rakibine karşı oynadığı son iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlik alan ay-yıldızlı ekip, rakibinden 14. golünü yerken, rakibi karşısında 5 kez fileleri havalandırdı.

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