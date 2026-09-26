Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Türkiye Milli maçı kaç kaç bitti? Türkiye Fransa maç sonucu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Türkiye Milli maçı kaç kaç bitti? Türkiye Fransa maç sonucu
Başlık ResmiTürkiye Milli maçı kaç kaç bitti? Türkiye Fransa maç sonucu

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde ilk karşılaşmasını geride bıraktı. A Milli Takım, ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Milli takım, gruptaki ikinci maçını 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile oynayacak. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan ilk karşılaşmanın sonucunu merak eden vatandaşlar, "Türkiye-Fransa maçı kaç kaç bitti, kim kazandı?" sorularına cevap arıyor.

Kaydet
|

Türkiye ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı geride kaldı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.Kocaeli Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Fransa'ya galibiyeti getiren golü 54. dakikada Kylian Mbappe attı.

Bu sonuçla Fransa 3 puanın sahibi oldu, ay-yıldızlı ekip ise ilk maç sonunda puanla tanışamadı.Milli takım, gruptaki ikinci maçını 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile oynayacak.Grubun diğer maçında ise Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti.

Türkiye Milli maçı kaç kaç bitti? Türkiye Fransa maç sonucu
Başlık ResmiTürkiye Milli maçı kaç kaç bitti? Türkiye Fransa maç sonucu

GOLÜ ATALAN MBAPPE İKİNCİ YARIDA SAKATLANDI

Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ikinci yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Mbappe attığı golün ardından sakatlanarak yerde kaldı. Tedavisinin ardından kısa bir süre daha oyuna devam eden Mbappe, 58. dakikada bir kez daha kendisini yere bıraktı. Teknik direktör Zidane, 59. dakikada Mbappe'nin yerine Desire Doue'yi oyuna aldı.

FRANSA'YA KARŞI 5.YENİLGİ

Türkiye, Fransa'ya karşı oynadığı 7. maçta 5. yenilgisini aldı.

Rakibine karşı oynadığı son iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlik alan ay-yıldızlı ekip, rakibinden 14. golünü yerken, rakibi karşısında 5 kez fileleri havalandırdı.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
"Bugünden yarının hesabı yapılmaz"
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
Merih Demiral kritik pozisyonla ilgili konuştu
“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİ!
“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİ!
Paylaşımda takibe göre ceza geliyor
ŞEHİR ARACINDAN SUV'A
ŞEHİR ARACINDAN SUV'A
2,5 milyon TL bandındaki en popüler elektrikli modeller
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
Annesi, babası ve dedesi hakkında karar çıktı
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
FIFA duyurdu! Fenerbahçe'ye büyük şok
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ
Yavaş'ın kararı yeni ihtimalleri doğurdu
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
Türkiye, Fransa'ya tek golle kaybetti
GENETİKTE YENİ DÖNEM!
GENETİKTE YENİ DÖNEM!
Tek testle binden fazla kalıtsal hastalığa tarama
"TEMEL MATEMATİK UNUTULUYOR"
Yapay zeka öğrencileri tembelleştiriyor mu?
GÜNDOĞAN YOLCU
GÜNDOĞAN YOLCU
Sarı kırmızılılarda transfer hareketliliği
7 GÜNLÜK PLAN ORTAYA ÇIKTI
7 GÜNLÜK PLAN ORTAYA ÇIKTI
ABD-İran savaşında yeni perde
"DAHA FAZLASINI HAK ETTİK"
Montella'nın Fransa maçı üzüntüsü
BM'DEN 'CİDDİYET' ÇAĞRISI
BM'DEN 'CİDDİYET' ÇAĞRISI
Netanyahu'nun çağrı cihazlı tehdidine cevap
HAFTA SONU HAVA BOZUYOR
HAFTA SONU HAVA BOZUYOR
İl il uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yolda
ABD’DE SOĞUK DUŞ!
ABD’DE SOĞUK DUŞ!
Dünya konuştu, "Trump bile sırtını döndü"
"ÜÇTE İKİSİ TÜRKİYE'NİN"
Dünyanın İHA pazarında dikkat çeken detay
KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR!
KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR!
Manchester City'nin başı büyük dertte
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Borsa kritik destekte tutundu! Hisselerdeki kayıp %40’a ulaştı
Borsa kritik destekte tutundu! Hisselerdeki kayıp %40’a ulaştıok
Kaydet
Rus petrolüne Ukrayna darbesi! Rafineri üretimi durduruldu
Rus petrolüne Ukrayna darbesi!
Kaydet
2,5 milyon TL bandından satılan elektrikli otomobiller
2,5 milyon TL bandından satılan elektrikli otomobiller
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.