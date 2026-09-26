Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Rus petrolüne Ukrayna darbesi! Rafineri üretimi durduruldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Rus petrolüne Ukrayna darbesi! Rafineri üretimi durduruldu
Başlık ResmiRus petrolüne Ukrayna darbesi! Rafineri üretimi durduruldu

Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden Perm Rafinerisi, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırısının ardından faaliyetlerini durdurdu. Saldırıda boru hatları, depolama tesisleri ve işleme üniteleri zarar gördü.

Kaydet
|

Ukrayna, Rusya'nın enerji altyapısının kalbine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Moskova'nın yaklaşık 1.460 kilometre kuzeydoğusunda bulunan ve Rus petrol sektörünün önemli tesisleri arasında gösterilen Perm Rafinerisi, İHA saldırısının ardından çıkan yangın ve oluşan hasar nedeniyle devre dışı kaldı.

RUSYA'NIN 7. BÜYÜK RAFİNERİSİ DURDU

Reuters'ın iki sektör kaynağına dayandırdığı haberine göre, Lukoil'e ait Perm Rafinerisi cuma günü düzenlenen İHA saldırısının ardından faaliyetlerini durdurdu.

Saldırının tesiste yangına neden olduğu, boru hatları, depolama tesisleri ve işleme ünitelerinde hasar meydana geldiği belirtildi. Perm Bölge Valisi Dmitry Makhonin de bir sanayi tesisinin saldırıya uğradığını doğruladı ancak hedef alınan tesisin adını açıklamadı.

Rus petrolüne Ukrayna darbesi! Rafineri üretimi durduruldu
Başlık ResmiRus petrolüne Ukrayna darbesi! Rafineri üretimi durduruldu

GÜNDE 252 BİN VARİL İŞLİYORDU

Perm Rafinerisi, işleme kapasitesi bakımından Rusya'nın yedinci büyük petrol rafinerisi konumunda bulunuyor. Tesisin 2024 yılında yaklaşık 12,6 milyon ton, diğer bir ifadeyle günlük yaklaşık 252 bin varil petrol işlediği belirtildi.

Rafineri aynı yıl yaklaşık 2 milyon ton benzin, 5,3 milyon ton dizel, 200 bin ton fuel oil ve 700 bin ton petrol koku üretti.

DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINDI

Perm Rafinerisi 21 Ağustos'ta da İHA saldırısına hedef olmuş ve tesiste büyük çaplı yangın çıkmıştı. Yangın ve işleme ünitelerinde meydana gelen hasar nedeniyle rafineri 24 Ağustos'ta petrol işleme faaliyetlerini durdurmuştu.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
"Bugünden yarının hesabı yapılmaz"
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar
İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ!
İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ!
İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler
'O ANDA TÜM GEÇMİŞİM GİTTİ'
'O ANDA TÜM GEÇMİŞİM GİTTİ'
Roberto Carlos servetini bir gecede kaybetmiş!
“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİ!
“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİ!
Paylaşımda takibe göre ceza geliyor
ŞEHİR ARACINDAN SUV'A
ŞEHİR ARACINDAN SUV'A
2,5 milyon TL bandındaki en popüler elektrikli modeller
YÜREKLER AĞZA GELDİ
YÜREKLER AĞZA GELDİ
Boğazına yemek kaçtı! Mehmet Şef'ten ilk müdahale...
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
FIFA duyurdu! Fenerbahçe'ye büyük şok
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
Türkiye'nin konuştuğu Barış Özbay'dan kötü haber
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
Merih Demiral kritik pozisyonla ilgili konuştu
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
Annesi, babası ve dedesi hakkında karar çıktı
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ
Yavaş'ın kararı yeni ihtimalleri doğurdu
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
Türkiye, Fransa'ya tek golle kaybetti
GENETİKTE YENİ DÖNEM!
GENETİKTE YENİ DÖNEM!
Tek testle binden fazla kalıtsal hastalığa tarama
"TEMEL MATEMATİK UNUTULUYOR"
Yapay zeka öğrencileri tembelleştiriyor mu?
GÜNDOĞAN YOLCU
GÜNDOĞAN YOLCU
Sarı kırmızılılarda transfer hareketliliği
7 GÜNLÜK PLAN ORTAYA ÇIKTI
7 GÜNLÜK PLAN ORTAYA ÇIKTI
ABD-İran savaşında yeni perde
"DAHA FAZLASINI HAK ETTİK"
Montella'nın Fransa maçı üzüntüsü
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Yunan muhalefetinden Miçotakis'e ezber bozan Türkiye çağrısı!
Yunan muhalefetinden ezber bozan Türkiye çağrısı!
Kaydet
Çanakkale'de botları arızalanan 14 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'de botları arızalanan 14 kaçak göçmen kurtarıldı
Kaydet
Fenomenin ölümünde tüyler ürperten ihtimal! Bavulun içindeki izler kan dondurdu: Diri diri...
Fenomenin ölümünde tüyler ürperten ihtimal!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.