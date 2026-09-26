Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden Perm Rafinerisi, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırısının ardından faaliyetlerini durdurdu. Saldırıda boru hatları, depolama tesisleri ve işleme üniteleri zarar gördü.

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Ukrayna, Rusya'nın enerji altyapısının kalbine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Moskova'nın yaklaşık 1.460 kilometre kuzeydoğusunda bulunan ve Rus petrol sektörünün önemli tesisleri arasında gösterilen Perm Rafinerisi, İHA saldırısının ardından çıkan yangın ve oluşan hasar nedeniyle devre dışı kaldı.

RUSYA'NIN 7. BÜYÜK RAFİNERİSİ DURDU

Reuters'ın iki sektör kaynağına dayandırdığı haberine göre, Lukoil'e ait Perm Rafinerisi cuma günü düzenlenen İHA saldırısının ardından faaliyetlerini durdurdu.

Saldırının tesiste yangına neden olduğu, boru hatları, depolama tesisleri ve işleme ünitelerinde hasar meydana geldiği belirtildi. Perm Bölge Valisi Dmitry Makhonin de bir sanayi tesisinin saldırıya uğradığını doğruladı ancak hedef alınan tesisin adını açıklamadı.

Rus petrolüne Ukrayna darbesi! Rafineri üretimi durduruldu

GÜNDE 252 BİN VARİL İŞLİYORDU

Perm Rafinerisi, işleme kapasitesi bakımından Rusya'nın yedinci büyük petrol rafinerisi konumunda bulunuyor. Tesisin 2024 yılında yaklaşık 12,6 milyon ton, diğer bir ifadeyle günlük yaklaşık 252 bin varil petrol işlediği belirtildi.

Rafineri aynı yıl yaklaşık 2 milyon ton benzin, 5,3 milyon ton dizel, 200 bin ton fuel oil ve 700 bin ton petrol koku üretti.

DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINDI

Perm Rafinerisi 21 Ağustos'ta da İHA saldırısına hedef olmuş ve tesiste büyük çaplı yangın çıkmıştı. Yangın ve işleme ünitelerinde meydana gelen hasar nedeniyle rafineri 24 Ağustos'ta petrol işleme faaliyetlerini durdurmuştu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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