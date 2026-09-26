İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni tutuklama kararları çıktı. Son olarak 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 51’e yükseldi.

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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında adli süreç devam ediyor. Peş peşe gelen mahkeme kararlarıyla tutuklu sayısı artarken, soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi. Böylece dosya kapsamındaki tutuklu sayısı 51’e çıktı.

Fon soruşturmasında 4 tutuklama daha! Tutuklu sayısı 51’e yükseldi

ÖNCE 45 TUTUKLU AÇIKLANMIŞTI

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, 25 Eylül’de soruşturmanın son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada bugüne kadar 76 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığını bildirmişti.

Gürlek’in verdiği bilgilere göre bu aşamada 45 şüpheli tutuklanmış, 5 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, 12 şüpheli hakkında yakalama işlemleri başlatılmıştı. Gözaltındaki 14 şüphelinin ise adli işlemlerinin sürdüğü açıklanmıştı.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek

ENİS BULUT VE BURAK GÖKÇE TUTUKLANDI

Gürlek’in açıklamasının ardından soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 8 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından Enis Bulut, Burak Gökçe, Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik tutuklama talebiyle; Kadir Boy ile Ecem Tuğçe Akçay ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik işlemlerinin ilk bölümünde Enis Bulut ve Burak Gökçe’nin tutuklanmasına karar verildi. Bu iki kararla soruşturmadaki tutuklu sayısı 45’ten 47’ye yükseldi. Diğer şüphelilerin hakimlik işlemlerinin ise devam ettiği bildirilmişti.

Fon soruşturmasında 4 tutuklama daha! Tutuklu sayısı 51’e yükseldi

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAHA TUTUKLAMA KARARI

Gece saatlerinde adli işlemlerin devam etmesinin ardından yeni kararlar çıktı.

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli daha tutuklandı. Böylece daha önce 47’ye yükselen toplam tutuklu sayısı son kararlarla birlikte 51’e ulaştı. Tutuklanan son dört şüphelinin isimlerine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Soruşturmanın mali boyutunda da tedbirler uygulanıyor. Bakan Gürlek, tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının ise dondurulduğunu açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada şirketler arasındaki para hareketleri, yurt dışı transferleri, fon işlemleri ve bağlantılı mal varlıklarına yönelik incelemeler sürüyor. Başsavcılık daha önce Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlantılı mali hareketlere ilişkin MASAK’tan veri talep etmişti.

TUTUKLU SAYISI 51’E ÇIKTI

Son gelişmeyle birlikte soruşturmanın bilançosu bir kez daha değişti. 25 Eylül'de 45 olarak açıklanan tutuklu sayısı, gece saatlerinde önce 47’ye, ardından gelen 4 yeni tutuklama kararıyla 51’e yükseldi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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