Fonseca’dan Fenerbahçe uyarısı: "Tehlikeliler"

Olimpik Lyon'da Teknik Direktör Paulo Fonseca, Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Olimpik Lyon'da Teknik Direktör Paulo Fonseca, tarihi bir maça çıkacaklarını söyledi.

"BİZİM İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ BİR AN"

Olimpik Lyon'un antrenman tesislerinde maç için düzenlenen basın toplantısında konuşan Fonseca, "Oyuncularım çok motive. Bizim için son derece önemli bir an. Kulüp için önemli bir gün. Özellikle kulübün yakın tarihini yazmak açısından önemli olacak ama aynı zamanda rakibin kalitesinin bilincindeyiz. Son derece dengeli bir durum. Bu kelime için en doğru ifade denge olacaktır. Ben de oyuncularıma bir denge bulmanın önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.

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"BÖYLE BİR ROTASYON YAPMAYA KARAR VERDİK"

Rotasyon gerçekleştirmenin önemine değinen Fonseca, "Ben kendi ekibim adına konuşabilirim. Biz rotasyonu gerçekleştirdik çünkü bütün oyuncularıma inanıyorum. Son derece olumlu cevap verdiler, reaksiyon gösterdiler. Antrenör olarak aynı zamanda bu maçın önemini düşündüm. Oyuncuların kondisyonu da önemliydi benim için. Bir oyuncuyu 3-4 maç üst üste oynatmak, bu çok kolay değil. O yüzden böyle bir rotasyon yapmaya karar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

"KAZANMAK İÇİN GELİYORLAR"

Taktiksel olarak hazırlandıklarını aktaran Fonseca, şöyle devam etti:

"Sanırım açık bir maç olacak. İki takım da bu maçın çok önemli olduğunu biliyor ve kazanmak için çıkıyor. Fenerbahçe savunma yapmak için gelmiyor, aynı zamanda kazanmak için geliyor ve bu da normal. Çok dengeli olmamız gerekiyor çünkü Fenerbahçe kontrataklarda tehlikeli olabilir. Özellikle savunma geçişlerinde biz de buna dikkat etmeliyiz. Her 2 takım da kazanmaya çıkacağı için açık bir maç olacak. Biz inisiyatif gerçekleştirerek kendi oyunumuzu oynayacağız. Hücum yapmak istiyoruz. Mümkün olduğunca, fırsat elimize geçtikçe hücum yapmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin hücum geçişlerinde tehlikeli olabileceğini biliyoruz."

"KULÜBÜN TARİHİNİ BİLİYORUZ"

Motivasyonun çok değerli olduğunu anlatan Fonseca, şunları kaydetti:

"Bu maç motivasyon bulma açısından kolay bir maç. Kulübün tarihini biliyoruz. Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'ne girilemedi. Biz kulüp için tarih yazmak istiyoruz, bizim için önemli ve esas olan bu. Herkes bugün Lyon'un farklı bir kulüp olduğunu görüyor. Yapılan yatırımlara baktığınız zaman bunu görüyoruz ama biz iddialıyız. Aynı zamanda tarihe yazılacak bir şey gerçekleştirmek istiyoruz, herkes tarih yazmak konusunda motive. Ben hep pozitif oldum, burada büyük bir fırsat var. Herkes Şampiyonlar Ligi'ne girmenin bilincinde. Birçok şeyden konuşabiliriz, konuştuk ama burada en önemli şey pozitif ve motive olmak. Ve tabii ki dengeli olmalıyız."

Fonseca, Fransız bir basın mensubunun "Güvenlik gerekçesiyle endişeleniyor musun?" sorusuna, "Fenerbahçe'nin harika bir taraftarı var, duygulular ama saldırgan değiller. Futbolu çok seven bir taraftarı var." cevabını vererek sözlerini tamamladı.

OPENDA: "BEKLENTİYİ HİSSEDİYORUZ"

Olimpik Lyon'un golcü oyuncusu Lois Openda, pozitif bir beklenti olduğunu dile getirdi.

Çok önemli bir maça çıkacaklarını aktaran Openda, "Beklentiyi hissediyoruz ama bu olumsuz bir beklenti değil. Herkes oynamaya hevesli. Herkes bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. Şehirde yarınki maç için pozitif bir beklenti var. Çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Herkes konsantre olmak zorunda. Şampiyonlar Ligi'nde olma isteğiyle maça çıkacağız, bu 6 yıldır bekleniyor. Herkesin kulüpte, şehirde istediği şey Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Herkes elinden geleni yapacak." diye konuştu.

İlk maçta güzel bir atmosfer olduğunu vurgulayan Openda, şunları kaydetti:

"İlk maçtaki atmosfer olağanüstüydü. Taraftarlar çok iyiydi, ambiyans çok iyiydi. Aynısını burada oluşturacağımıza inanıyorum. Taraftarlar başlangıçtan beri öyle, stat yine dolu olacak. Ne kadar istekli ve çılgın olduklarını kanıtlayacaklar. Türkiye'ye iyi bir sonuç elde etmek için gitmiştik. Kalitemi iyi kullandığımı düşünüyorum. Birçok maçta olduğu gibi alanlar olacak. Burada kaliteli oyuncularımız var. Sadece hız ve alan değil, bütüne odaklanmalıyız. Yarınki maç herkes için olduğu gibi benim için de önemli. Maça hazırız, bu hafta çok çalışarak yarın için hazırlandık."

Openda, tur şanslarının eşit olduğunu da belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lukaku ile maç için temas kurmadık. Onu iyi tanıyorum ama konuşmadık. Tur şansı eşit. Çok büyük bir ekiple karşı karşıya geleceğiz. Onların kalitesini de kendi kalitemizi de biliyoruz. Tur şansı yüzde elli elli ama taraftarımız önünde kendi evimizde oynayacağız. Her 2 takımın 11 oyuncusu sahada olacak. Bir favori olduğunu söyleyemem.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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