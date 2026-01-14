Hollanda Ligi takımlarından Ajax, eski futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Maximilian Ibrahimovic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Dünyaca ünlü İsveçli eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in 19 yaşındaki oğlu Maximilian Ibrahimovic, sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Ajax'ta forma giyecek.

Ajax Kulübü'nden yapılan açıklamada, "19 yaşındaki forvet Maximilian Ibrahimovic'in Milan'dan kiralık olarak transferi konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşma bu sezon sonuna kadar altı ay sürecek. Anlaşmada, Ajax'ın satın alma opsiyonu da bulunuyor" denildi.

Maximilian Ibrahimovic, bu sezon Milan'ın genç takımında 17 maça çıkarken, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

