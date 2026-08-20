Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

5 milyon TL hayaliyle yarıştı! Var Mısın Yok Musun'da Mesut'un kutusundan bakın ne çıktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun, 19 Ağustos 2026 Çarşamba akşamı renkli anlara sahne oldu. Gecenin yarışmacısı Mesut Çiftçi, rahat ve kendinden emin tavırlarıyla dikkat çekerken, hayatına dair anlattıklarıyla da stüdyodakileri şaşırttı. Özellikle annesi hakkında konuştuğu sırada ailesinin stüdyoya gelmesi, programın en dikkat çeken anlarından biri oldu. Yarışmaya 5 milyon TL hedefiyle başlayan Mesut Çiftçi, gecenin sonunda bakın ne kadar ödül aldı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Var Mısın Yok Musun'a 7 numaralı kutuyla başlayan Mesut Çiftçi, gece boyunca kendi kutusunda yüksek miktarda para olduğuna inandığını söyledi. Ailesindeki uzun hayat öykülerinden bahseden yarışmacı, dedesinin 110, babaannesinin ise 104 yaşında hayatını kaybettiğini belirtti.

"BİZİM AİLEDE 104 YAŞ ERKEN SAYILIYOR"

Mesut, ailesindeki uzun yaşam süresine dikkat çekerek 104 yaşın bile kendileri için erken sayıldığını ifade etti. Dedesinin 110, babaannesinin 104 yaşında hayatını kaybettiğini söyleyen yarışmacı, kendisinin de uzun yaşayacağına inandığını dile getirdi.

Eşiyle arasında geçen bir diyaloğu da anlatan Mesut, "Sen beni gömersin, ondan sonra yaşamaya devam edersin" sözleriyle stüdyoda kahkahalara neden oldu. Esra Erol da yarışmacının anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

ANNESİNİN DEDİKODUSUNU YAPARKEN AİLESİ GELDİ

Programın dikkat çeken anlarından bir diğeri ise Mesut'un ailesinin sürpriz şekilde stüdyoya gelmesi oldu. Annesinin evde çok konuştuğunu anlatan Mesut, sözlerinin hemen ardından ailesini karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

35 yıllık evli oldukları belirtilen Rukiye ve Menderes Çiftçi, oğullarına destek olmak için stüdyoya geldi. Baba Menderes Çiftçi, "Olmasa da benim Mesut'umun canı sağ olsun. Bu bir yarışmadır" diyerek oğluna destek verdi. Mesut ise "Ama biz alalım" sözleriyle karşılık verdi.

İLK TEKLİF 31 BİN TL

Yarışmanın ilk bölümünde 5 milyon TL, 3 milyon TL ve 10 TL'lik kutuların açılması stüdyoda kısa süreli bir moral bozukluğuna neden oldu. Banka bunun ardından ilk teklifini 31 bin TL olarak sundu. Mesut, teklifi kabul etmeyerek yarışmaya devam etti.

5 milyon TL hayaliyle yarıştı! Var Mısın Yok Musun'da Mesut'un kutusundan bakın ne çıktı
Başlık Resmi5 milyon TL hayaliyle yarıştı! Var Mısın Yok Musun'da Mesut'un kutusundan bakın ne çıktı

SON ETAPTA ZOR KARAR

Yarışmanın son bölümüne gelindiğinde para ağacında 5 milyon TL, 1 milyon TL, 500 bin TL, 5 TL ve 1 TL kaldı. Büyük ödüllerin hala oyunda olması Mesut'u zor bir kararın karşısında bıraktı.

Kendi kutusunda yüksek miktarda para bulunduğuna inanan Mesut, "Kırmızı olduğuna eminim. Öyle hissediyorum" dedi. Bankanın son teklifini açıklayan Esra Erol, yarışmacıya 975 bin TL önerildiğini duyurdu.

5 milyon TL hayaliyle yarıştı! Var Mısın Yok Musun'da Mesut'un kutusundan bakın ne çıktı
Başlık Resmi5 milyon TL hayaliyle yarıştı! Var Mısın Yok Musun'da Mesut'un kutusundan bakın ne çıktı

Karar aşamasında ailesinin fikrini alan Mesut'un babası Menderes Çiftçi, 975 bin TL'nin hazır para olduğunu belirterek teklifin kabul edilmesinden yana olduğunu söyledi. Mesut'un eşi Tuğçe de "Almalısın" diyerek eşine destek verdi.

Mesut, bir süre düşündükten sonra bankanın 975 bin TL'lik teklifini kabul etti. "Varım" diyerek kırmızı butona basan yarışmacı, böylece 975 bin TL'nin sahibi oldu.

5 milyon TL hayaliyle yarıştı! Var Mısın Yok Musun'da Mesut'un kutusundan bakın ne çıktı
Başlık Resmi5 milyon TL hayaliyle yarıştı! Var Mısın Yok Musun'da Mesut'un kutusundan bakın ne çıktı

KUTUSUNDAN 500 BİN TL ÇIKTI

Mesut'un bankaya sattığı 7 numaralı kutunun içindeki para ise yarışmacının kararı sonrasında açıldı. Kutulardan 5 milyon TL ve 1 milyon TL'nin çıkmasının ardından Mesut, kendi kutusundaki ödülün 500 bin TL olduğunu tahmin etti.
Esra Erol'un açtığı 7 numaralı kutudan gerçekten de 500 bin TL çıktı. Böylece Mesut, içerisinde 500 bin TL bulunan kutuyu bankaya 975 bin TL'ye satmış oldu ve 475 bin TL avantaj sağladı.

5 milyon TL hayaliyle yarıştı! Var Mısın Yok Musun'da Mesut'un kutusundan bakın ne çıktı
Başlık Resmi5 milyon TL hayaliyle yarıştı! Var Mısın Yok Musun'da Mesut'un kutusundan bakın ne çıktı

Yarışmaya 5 milyon TL hedefiyle başlayan Mesut Çiftçi, gecenin sonunda 975 bin TL kazanarak programdan ayrıldı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"OYUNA GELMEYECEĞİZ"
İletişim Başkanı'ndan Netanyahu'ya sert tepki
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
TEKNOFEST Mavi Vatan müthiş başladı
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
Peş peşe sarsıntılar sonrası uzmanlar açıkladı
İŞTE YENİ 10 NUMARA
İŞTE YENİ 10 NUMARA
Galatasaray transferi resmen açıkladı
YEĞENİ FETÖ SORUMLUSU ÇIKTI!
YEĞENİ FETÖ SORUMLUSU ÇIKTI!
"Kuytulcular" dosyasında yeni detaylar ortaya çıkıyor
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
"İsrail'in vurduğu üste Türk askeri bulunmuyor"
KAÇAK ET VE SUCUK VURGUNU!
KAÇAK ET VE SUCUK VURGUNU!
Fakirlere yardım diye topladığı etleri sucuk yapmış
'YEĞEN' İDDİASINA TEPKİ!
'YEĞEN' İDDİASINA TEPKİ!
"Son 3 yılda hakkımda 4 bin 65 iftira attılar"
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
Eşel Mobil olmasaydı akaryakıt kaç lira olacaktı?
BEŞİKTAŞ İTİRAFI GÜNDEM OLDU
BEŞİKTAŞ İTİRAFI GÜNDEM OLDU
"Daha ilk haftadan kendimi kaos ortamında buldum"
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Uzman isim altında kritik detayı açıkladı
İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU!
İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU!
Merakla bekleniyordu... Ve açıklandı
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
Taksi içindeki dehşet anları kamerada
96.3 MİLYON TL’LİK TRANSFER!
96.3 MİLYON TL’LİK TRANSFER!
Şile festivalinden de Haluk Levent ve kardeşi çıktı
CEYDA'NIN ACI SONU!
CEYDA'NIN ACI SONU!
"Hız kes kalbim dayanmıyor"
DOLAR MI TL Mİ?
DOLAR MI TL Mİ?
Son tahminler ve getiriler ne söylüyor?
PETROL KRİZİ DÜNYAYI VURDU!
PETROL KRİZİ DÜNYAYI VURDU!
Türkiye akaryakıtta Avrupa'nın en ucuzu oldu
İKİ BAŞKENT KARIŞTI!
İKİ BAŞKENT KARIŞTI!
Biri füzeleri ateşledi, diğeri İHA'ları yolladı
O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Alparslan Kuytul'un çocuklara bile tahammülü yok
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Trafiği tehlikeye atan motosikletli kamerada! Seyir halindeyken akrobasi şovu yaptı
Trafiği tehlikeye atan motosikletli kamerada! Seyir halindeyken akrobasi şovu yaptı
Kaydet
ÖZEL │ Süper Lig’in eski yıldızı Chibuike'den Okan Buruk itirafı: Takım arkadaşıma söylemiştim!
Süper Lig’in eski yıldızından Okan Buruk itirafı
Kaydet
BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 21, 25 ve 26 Ağustos BİM'de bu hafta neler var?
BİM 21, 25 ve 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.