5 milyon TL hayaliyle yarıştı! Var Mısın Yok Musun'da Mesut'un kutusundan bakın ne çıktı

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun, 19 Ağustos 2026 Çarşamba akşamı renkli anlara sahne oldu. Gecenin yarışmacısı Mesut Çiftçi, rahat ve kendinden emin tavırlarıyla dikkat çekerken, hayatına dair anlattıklarıyla da stüdyodakileri şaşırttı. Özellikle annesi hakkında konuştuğu sırada ailesinin stüdyoya gelmesi, programın en dikkat çeken anlarından biri oldu. Yarışmaya 5 milyon TL hedefiyle başlayan Mesut Çiftçi, gecenin sonunda bakın ne kadar ödül aldı.

Var Mısın Yok Musun'a 7 numaralı kutuyla başlayan Mesut Çiftçi, gece boyunca kendi kutusunda yüksek miktarda para olduğuna inandığını söyledi. Ailesindeki uzun hayat öykülerinden bahseden yarışmacı, dedesinin 110, babaannesinin ise 104 yaşında hayatını kaybettiğini belirtti.

"BİZİM AİLEDE 104 YAŞ ERKEN SAYILIYOR"

Mesut, ailesindeki uzun yaşam süresine dikkat çekerek 104 yaşın bile kendileri için erken sayıldığını ifade etti. Dedesinin 110, babaannesinin 104 yaşında hayatını kaybettiğini söyleyen yarışmacı, kendisinin de uzun yaşayacağına inandığını dile getirdi.

Eşiyle arasında geçen bir diyaloğu da anlatan Mesut, "Sen beni gömersin, ondan sonra yaşamaya devam edersin" sözleriyle stüdyoda kahkahalara neden oldu. Esra Erol da yarışmacının anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

ANNESİNİN DEDİKODUSUNU YAPARKEN AİLESİ GELDİ

Programın dikkat çeken anlarından bir diğeri ise Mesut'un ailesinin sürpriz şekilde stüdyoya gelmesi oldu. Annesinin evde çok konuştuğunu anlatan Mesut, sözlerinin hemen ardından ailesini karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

35 yıllık evli oldukları belirtilen Rukiye ve Menderes Çiftçi, oğullarına destek olmak için stüdyoya geldi. Baba Menderes Çiftçi, "Olmasa da benim Mesut'umun canı sağ olsun. Bu bir yarışmadır" diyerek oğluna destek verdi. Mesut ise "Ama biz alalım" sözleriyle karşılık verdi.

İLK TEKLİF 31 BİN TL

Yarışmanın ilk bölümünde 5 milyon TL, 3 milyon TL ve 10 TL'lik kutuların açılması stüdyoda kısa süreli bir moral bozukluğuna neden oldu. Banka bunun ardından ilk teklifini 31 bin TL olarak sundu. Mesut, teklifi kabul etmeyerek yarışmaya devam etti.

5 milyon TL hayaliyle yarıştı! Var Mısın Yok Musun'da Mesut'un kutusundan bakın ne çıktı

SON ETAPTA ZOR KARAR

Yarışmanın son bölümüne gelindiğinde para ağacında 5 milyon TL, 1 milyon TL, 500 bin TL, 5 TL ve 1 TL kaldı. Büyük ödüllerin hala oyunda olması Mesut'u zor bir kararın karşısında bıraktı.

Kendi kutusunda yüksek miktarda para bulunduğuna inanan Mesut, "Kırmızı olduğuna eminim. Öyle hissediyorum" dedi. Bankanın son teklifini açıklayan Esra Erol, yarışmacıya 975 bin TL önerildiğini duyurdu.

5 milyon TL hayaliyle yarıştı! Var Mısın Yok Musun'da Mesut'un kutusundan bakın ne çıktı

Karar aşamasında ailesinin fikrini alan Mesut'un babası Menderes Çiftçi, 975 bin TL'nin hazır para olduğunu belirterek teklifin kabul edilmesinden yana olduğunu söyledi. Mesut'un eşi Tuğçe de "Almalısın" diyerek eşine destek verdi.

Mesut, bir süre düşündükten sonra bankanın 975 bin TL'lik teklifini kabul etti. "Varım" diyerek kırmızı butona basan yarışmacı, böylece 975 bin TL'nin sahibi oldu.

5 milyon TL hayaliyle yarıştı! Var Mısın Yok Musun'da Mesut'un kutusundan bakın ne çıktı

KUTUSUNDAN 500 BİN TL ÇIKTI

Mesut'un bankaya sattığı 7 numaralı kutunun içindeki para ise yarışmacının kararı sonrasında açıldı. Kutulardan 5 milyon TL ve 1 milyon TL'nin çıkmasının ardından Mesut, kendi kutusundaki ödülün 500 bin TL olduğunu tahmin etti.

Esra Erol'un açtığı 7 numaralı kutudan gerçekten de 500 bin TL çıktı. Böylece Mesut, içerisinde 500 bin TL bulunan kutuyu bankaya 975 bin TL'ye satmış oldu ve 475 bin TL avantaj sağladı.

5 milyon TL hayaliyle yarıştı! Var Mısın Yok Musun'da Mesut'un kutusundan bakın ne çıktı

Yarışmaya 5 milyon TL hedefiyle başlayan Mesut Çiftçi, gecenin sonunda 975 bin TL kazanarak programdan ayrıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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