Yeni BMW iX3'ten dikkat çeken menzil testi: Tek şarjla İstanbul'dan Sivas'a gidebilecek

BMW'nin Neue Klasse mimarisi üzerine geliştirdiği yeni iX3, Çin'de gerçekleştirilen menzil testinde tek şarjla 1030 kilometre yol katetti. Böylelikle İstanbul'dan yola çıkan bir sürücü, yaklaşık 900 kilometre mesafedeki Sivas'a tek şarjla rahatlıkla gidebilecek.

BMW, elektrikli otomobil teknolojisindeki yeni dönemini temsil eden iX3 ile dikkat çekici bir menzil testine daha imza attı. Çin'de gerçekleştirilen sürüşte yeni nesil elektrikli SUV, bataryasını yeniden şarj etmeden 1.030 kilometre yol almayı başardı.

MENZİL 1000 KİLOMETRENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Yeni sonuç, iX3'ün daha önce Avrupa'da gerçekleştirdiği 1.007,7 kilometrelik sürüşü de geride bıraktı. Böylece BMW'nin Neue Klasse platformu üzerine inşa edilen ilk seri üretim modeli, bir kez daha 1.000 kilometre sınırının üzerine çıkmış oldu.

Ancak burada önemli bir ayrıntının altını çizmek gerekiyor. Söz konusu 1.030 kilometrelik mesafe, standart bir homologasyon testi sonucunda açıklanan resmî menzil değeri değil. Kontrollü sürüş temposu, rota seçimi, hava koşulları, klima kullanımı ve lastikler gibi pek çok etken, elde edilen sonucun günlük kullanımdan farklılaşmasına yol açabiliyor.

Yeni BMW iX3ten dikkat çeken menzil testi: Tek şarjla İstanbuldan Adanaya gidebilecek

Yeni menzil denemesinde, Çin pazarı için geliştirilen uzun aks mesafeli BMW iX3 kullanıldı. Shenyang'daki tesisten Pekin'deki Ar-Ge merkezine giden iX3 50L xDrive prototipi, 1.030 kilometreyi tamamladığında hala yüzde 5'lik enerjisi duruyordu.

BMW’NİN YENİ GEN6 TEKNOLOJİSİNİ KULLANIYOR

Yeni iX3’ün yüksek menzilinin arkasında, BMW’nin altıncı nesil silindirik hücreli batarya teknolojisi yer alıyor. Yeni hücrelerin önceki nesle kıyasla yüzde 20 daha yüksek enerji yoğunluğu sunduğu belirtiliyor.

Batarya paketinde geleneksel modüllerin kaldırıldığı daha sade bir yerleşim kullanılıyor. Bu yapı hem ağırlığı ve enerji kayıplarını azaltıyor hem de otomobilin gövdesine daha fazla hücre yerleştirilmesine imkân tanıyor.

Yeni BMW iX3ten dikkat çeken menzil testi: Tek şarjla İstanbuldan Adanaya gidebilecek

Avrupa’da ve ülkemizde de satılan iX3 50 xDrive’da 108,7 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip batarya bulunuyor. Model, WLTP normuna göre 805 kilometreye kadar menzil sunuyor. Çin’e özel uzun aks mesafeli versiyonun CLTC menzili ise 900 kilometrenin üzerine çıkıyor.

ÇİN PAZARINDA KENDİNİ KANITLAMA İHTİYACI DOĞDU

Bu testlerin arkasında ise BMW’nin Çin pazarındaki düşüşü yer alıyor. Bu yılın ilk yarısında BMW, yerli modellerin uygun fiyat, lüks donanım ve fiyat indirimlerinin baskısıyla Çin’de geçen yıla göre yüzde 20,4 gerileyerek 262.000 adede düştü.

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