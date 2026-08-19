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T-Otomobil

MINI Cooper’da 70 yıllık gelenek sona erebilir

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MINI Cooper’da 70 yıllık gelenek sona erebilir
Fotoğraf Başlığı MINI Cooper’da 70 yıllık gelenek sona erebilir

MINI, yeni nesil elektrikli Cooper için köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. BMW’nin Gen6 platformuna geçmesi beklenen model, markanın 1959’dan bu yana sürdürdüğü önden çekiş geleneğini sona erdirebilir.

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Yeni nesil MINI Cooper için çalışmalar şimdiden başladı. Mevcut nesilden belirgin biçimde ayrılması beklenen otomobilin en önemli yeniliği ise tasarımından çok altyapısında karşımıza çıkabilir. Elektrikli Cooper’ın, yaklaşık 70 yıllık model tarihinde ilk kez arkadan itişli olması gündemde.

1959’da yollara çıkan klasik Mini’den günümüzdeki Cooper’a kadar bütün nesillerde güç ön tekerleklere aktarıldı. Ancak İngiliz markasının BMW’nin yeni elektrikli otomobil mimarisine geçmesi, bu düzenin değişmesine yol açacak gibi görünüyor.

MINI Cooper’da 70 yıllık gelenek sona erebilir
Başlık ResmiMINI Cooper’da 70 yıllık gelenek sona erebilir

BMW’NİN GEN6 PLATFORMUNU KULLANACAK

Mevcut elektrikli MINI Cooper, Çin’de üretilen ve daha büyük bir gövdeye sahip olan Aceman ile aynı önden çekişli platformu paylaşıyor. Gelecek nesilde ise BMW’nin yeni elektrikli i3 ve iX3 gibi modellerinde kullandığı Gen6 altyapısına geçilmesi bekleniyor.

Buradaki kritik ayrıntı, söz konusu platformun önden çekişli otomobilleri desteklememesi. BMW mühendislerinin Gen6 mimarisinin önden çekişli bir versiyonunu geliştirme planı bulunmadığını belirtmesi, elektrikli Cooper’ın arkadan itişli olacağı ihtimalini güçlendiriyor.

MINI henüz bu yönde resmi bir açıklama yapmış değil. Buna karşılık mevcut teknik koşullar, markanın arkadan itişe geçmek dışında fazla seçeneği olmayacağını gösteriyor.

MINI Cooper’da 70 yıllık gelenek sona erebilir
Başlık ResmiMINI Cooper’da 70 yıllık gelenek sona erebilir

BENZİNLİ COOPER ÖNDEN ÇEKİŞLİ KALABİLİR

Elektrikli ve içten yanmalı Cooper modellerinin aynı dönemde farklı altyapılar kullanması bekleniyor. Bu nedenle arkadan itişe geçiş şimdilik yalnızca elektrikli versiyonu kapsayabilir.

Benzinli MINI Cooper’ın mevcut mimarisini kullanmayı sürdürerek 2030’lu yıllarda da önden çekişli olarak üretilmesi ihtimaller arasında.

Mevcut Cooper’ın 2024 yılında pazara sunulduğu ve makyaj operasyonunun bile en az iki yıl uzakta olduğu düşünüldüğünde, tamamen yenilenecek modelin 2030’dan önce yollara çıkması beklenmiyor.

MINI Cooper’da 70 yıllık gelenek sona erebilir
Başlık ResmiMINI Cooper’da 70 yıllık gelenek sona erebilir

TASARIMDA ESKİ MINI’LERE DÖNÜŞ SİNYALİ

Yeni Cooper yalnızca teknik altyapısıyla değil, tasarımıyla da geçmişe dönebilir. MINI Tasarım Direktörü Holger Hampf, gelecek neslin BMW döneminde üretilen ilk MINI olan R50’den izler taşıyabileceğini söyledi.

Hampf’a göre günümüzde pek çok kullanıcı 1959 tarihli klasik Mini’den çok, BMW çatısı altında son 25 yılda üretilen modelleri hatırlıyor. Bu nedenle yeni otomobilde R50 gibi yakın geçmişteki MINI’lerin tasarım anlayışından yararlanılması değerlendiriliyor.

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ÜÇ KAPILI COOPER ÜRETİMDE KALACAK

Otomobiller her yeni nesilde büyümeye devam ederken MINI, Cooper’ın boyutları konusunda daha temkinli davranmak istiyor. Güvenlik donanımları ve modern teknolojiler için gereken alan nedeniyle modelin çok fazla küçültülmesi kolay görünmüyor.

MINI’nin kimliğiyle özdeşleşen üç kapılı hatchback seçeneğinin ise yeni nesilde de korunması bekleniyor.

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Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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