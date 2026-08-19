Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
T-Otomobil

Stellantis'ten yaklaşık 1 milyon araç için geri çağırma!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Stellantis'ten yaklaşık 1 milyon araç için geri çağırma!

Stellantis, geri görüş kamerası görüntüsünün araçların multimedya ekranında gösterilememesine yol açabilecek yazılım sorunu nedeniyle dünya genelinde 955 binden fazla aracı geri çağırıyor. Sorunun kaynağının kameranın kendisi değil, radyo sisteminin yazılımı olduğu belirtilirken çözüm OTA güncellemesiyle yapılacak.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Stellantis, güvenlik açısından kritik bir özellik olan geri görüş kamerasıyla ilgili önemli bir geri çağırma kampanyası başlattı. Şirket, ABD'de 848 bin 511 araç, diğer pazarlarda ise yaklaşık 107 bin araç olmak üzere dünya genelinde toplam 955 binden fazla otomobili geri çağırıyor.

Bu araçların yaklaşık 82.869'u Kanada'da, 7.969'u Meksika'da, 15.736'sı Kuzey Amerika dışındaki diğer pazarlarda bulunuyor.

Sorunun dikkat çekici tarafı ise arızanın doğrudan geri görüş kamerasından kaynaklanmaması. Stellantis'e göre radyo yazılımındaki bir problem, geri görüş kamerasından gelen görüntünün aracın bilgi-eğlence ekranında hiç görünmemesine neden olabiliyor.

BAKMADAN GEÇME
Stellantis’den büyük geri çağırma: 700 bin araçta yangın riski
T-OTOMOBİL

Stellantis’den büyük geri çağırma: 700 bin araçta yangın riski

KAMERA ÇALIŞIYOR ANCAK GÖRÜNTÜ EKRANA GELMEYEBİLİR

Söz konusu sorun ortaya çıktığında kamera tarafından oluşturulan görüntü multimedya ekranında gösterilmeyebiliyor. Böyle bir durumda sürücünün geri manevra sırasında görüş alanı daralıyor ve kaza riski artabiliyor.

Stellantis, şu ana kadar bu sorunla bağlantılı herhangi bir yaralanma veya kaza bildirilmediğini açıkladı.

HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞRILIYOR?

Geri çağırma Stellantis'in birçok markasını kapsıyor. En fazla modelin etkilendiği markalardan biri ise Jeep. Jeep’in 2026 model Compass, Cherokee, Grand Cherokee, Grand Cherokee L, Grand Wagoneer, Grand Wagoneer L, Gladiator ve Wrangler modelleri listede yer alıyor.

Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid ve Voyager, 2026-2027 Dodge Charger da geri çağırma kapsamında bulunuyor.

Ram tarafında ise 2026 model 1500 ve 2500, ayrıca ProMaster ve ProMaster EV modelleri kampanyaya dahil edildi.

BAKMADAN GEÇME
Sanayi ustalarının "Al" dediği, en sorunsuz ve değer kaybetmeyen otomobiller
T-OTOMOBİL

Sanayi ustalarının "Al" dediği, en sorunsuz ve değer kaybetmeyen otomobiller

SERVİSE GİTMEK GEREKMEYECEK

Geri çağırmanın en kolay tarafı ise onarım yönteminde ortaya çıkıyor. Stellantis, sorunu çözmek için radyo yazılımını OTA (kablosuz) güncellemesiyle yenileyecek.

Güncelleme hazır olduğunda aracın multimedya ekranında sürücüye bir bildirim gösterilecek. Böylece çoğu kullanıcı için yetkili servise giderek fiziksel bir parça değiştirilmesine gerek kalmayacak.

BAKMADAN GEÇME
Piyasası yok diye gözden kaçıyor! Türkiye
T-OTOMOBİL

Piyasası yok diye gözden kaçıyor! Türkiye'de az satan ama alınabilecek otomobiller
Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
5 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI!
5 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI!
Bakan Gürlek'ten “Kuytulcular” açıklaması
O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE!
O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE!
Kuytul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmişti
ALTIN FONU MU, ‘GRAM’ MI?
ALTIN FONU MU, ‘GRAM’ MI?
Stopaj devreye girdi, tablo değişti
KAVURUCU SICAK DÖNÜYOR!
KAVURUCU SICAK DÖNÜYOR!
Ve İstanbul için tarih verildi
1 YILDA %70 ZAMLANDI!
1 YILDA %70 ZAMLANDI!
İstanbul'da servis ücretleri aylık 10 bin lirayı aşıyor
KONUTTA FAİZSİZ 2,5 MİLYON TL!
KONUTTA FAİZSİZ 2,5 MİLYON TL!
Ayda 50 bin TL taksitle erken teslimat
'FENERBAHÇE PEK ŞAŞIRTMADI'
'FENERBAHÇE PEK ŞAŞIRTMADI'
Fransızlar, Lyon maçını Türkiye Gazetesi'ne yorumladı
"YENİ DÜZENLEME GEREKİYOR"
MHP Lideri Bahçeli'den seçim sistemi mesajı
F.BAHÇE'DE GÜNDEM ASENSIO
F.BAHÇE'DE GÜNDEM ASENSIO
"Belli oluyor" dedi, Kartal iddiası şoke etti
10 MİL TUZAĞINI TÜRKİYE BOZDU!
10 MİL TUZAĞINI TÜRKİYE BOZDU!
Atina 'dayanma şansımız kalmadı!' diyerek sitem etti
TARİHİ YALI SATIŞA ÇIKTI
TARİHİ YALI SATIŞA ÇIKTI
Son miras da elden gitti, rekor fiyat belli oldu
KAZALI MCLAREN'A REKOR FİYAT
KAZALI MCLAREN'A REKOR FİYAT
Dünya üzerinde sadece 9 tane var
'SEÇİM YATIRIMI YAPIYOR'
'SEÇİM YATIRIMI YAPIYOR'
Netanyahu’nun 'Türkiye' kurgusunu ABD ve Ankara ifşa etti
İSTANBUL'DA YAKALANDI!
İSTANBUL'DA YAKALANDI!
Kırmızı bültenle aranıyordu
PİYASASI AZ DİYE GÖZDEN KAÇIYOR
PİYASASI AZ DİYE GÖZDEN KAÇIYOR
Türkiye'de az satan ama alınabilecek otomobiller
İŞ İNSANININ İHANETİ BELGELENDİ
İŞ İNSANININ İHANETİ BELGELENDİ
Kocası adım adım iz sürdü! 50 milyonluk dava açıldı
'ZULMEDEN ZİHNİYET DEĞİŞMEZ'
'ZULMEDEN ZİHNİYET DEĞİŞMEZ'
Algida’nın boykottan kaçış yolu sızdı!
İSRAİL'DEN AĞIR TAHRİK!
İSRAİL'DEN AĞIR TAHRİK!
Sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki noktayı vurdu
SALLADIK AMA YIKAMADIK!
SALLADIK AMA YIKAMADIK!
Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı
KURİŞ’İN İLHAM KAYNAĞI FETÖ
KURİŞ’İN İLHAM KAYNAĞI FETÖ
Glooper, stratejik bir karşı istihbarat ürünü
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray, 2127 gün sonra Erzurum deplasmanında
G.Saray, 2127 gün sonra Erzurum deplasmanında
Kaydet
Geely, lüks üretimi Avrupa’ya taşıyor: Volvo fabrikalarında üretecek
Geely, lüks üretimi Avrupa’ya taşıyor: Volvo fabrikalarında üretecek
Kaydet
Yalova'da denizde sürüklenen baba ve kızın kurtarılma anları ortaya çıktı!
Yalova'da denizde sürüklenen baba ve kızın kurtarılma anları ortaya çıktı!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.