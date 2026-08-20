Audi’nin yalnızca Çin pazarı için geliştirdiği E5 Sportback ve E7X, markanın resmi satış planında bulunmamasına rağmen Avrupa’ya getirilmeye başlandı. Bağımsız bir ithalatçı tarafından satılan modeller, nakliye ve tescil masraflarına karşın Avrupa üretimi Audi modellerinden daha uygun fiyatlı.

Audi, Çin’deki güçlü yerli markalara karşı rekabet edebilmek için alışılmış ürün stratejisinden farklı bir yol izledi. Alman üretici, Çinli SAIC ile birlikte tamamen bu pazara yönelik yeni bir elektrikli otomobil markası oluşturdu. Dört halkalı klasik logoyu kullanmayan ve büyük harflerle “AUDI” olarak adlandırılan markanın ilk modelleri E5 Sportback ile E7X oldu.

Bu otomobillerin Avrupa’da satışa sunulması planlanmıyordu. Ancak Çin’e özel modelleri ithal etmesiyle tanınan Auto China adlı bağımsız şirket, E5 Sportback ve E7X’i Avrupa’ya getirerek tescil etmeye başladı.

Şirket daha önce Xiaomi SU7 Ultra ve Zeekr 9X gibi Çin dışına resmi yollarla ihraç edilmeyen modelleri de Avrupa’ya getirmişti. Audi’nin iki elektrikli otomobili de benzer bir süreçten geçirilerek Avrupa yollarına çıkarılıyor.

Audi’den daha ucuz olan Audi’ler Avrupa’ya geldi: Çin’e özel modeller piyasayı karıştırdı

AUDİ E5, S6 SPORTBACK E-TRON’DAN 28 BİN EURO DAHA UCUZ

Çin’de geliştirilen otomobiller yalnızca teknolojileriyle değil, Avrupa’daki fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Üstelik nakliye, vergiler ve homologasyon maliyetleri eklendikten sonra bile yerel üretim Audi modellerinden daha uygun fiyatlı olabiliyorlar.

Audi E5 Sportback’in en güçlü versiyonunda iki elektrik motoru, 776 beygir güç ve 100 kWh kapasiteli batarya bulunuyor. Buna karşılık Avrupa’da üretilen Audi S6 Sportback e-tron da 100 kWh seviyesinde bir batarya kullanmasına rağmen 543 beygir güç sunuyor.

Audi’den daha ucuz olan Audi’ler Avrupa’ya geldi: Çin’e özel modeller piyasayı karıştırdı

Bağımsız ithalatçı üzerinden Avrupa’ya getirilen E5’in, S6 Sportback e-tron’dan yaklaşık 28 bin euro daha ucuz olduğu belirtiliyor. Güç ve donanım farkı hesaba katıldığında ortaya oldukça dikkat çekici bir fiyat avantajı çıkıyor.

AUDİ E7X’İN AVRUPA FİYATI 86 BİN 800 EURODAN BAŞLIYOR

Benzer bir tablo SUV tarafında da görülüyor. Çin’e özel elektrikli E7X’in Avrupa’ya teslim edilmiş, vergileri ödenmiş ve tescile hazır başlangıç fiyatı yaklaşık 86 bin 800 euro olarak açıklandı.

Audi’den daha ucuz olan Audi’ler Avrupa’ya geldi: Çin’e özel modeller piyasayı karıştırdı

Audi SQ6 e-tron’un Almanya’daki başlangıç fiyatı ise 93 bin 800 euro seviyesinde. E7X; daha büyük gövdesine, daha yüksek gücüne ve lidar tabanlı sürüş destek donanımlarına rağmen SQ6 e-tron’dan yaklaşık 7 bin euro daha uygun fiyatla satılıyor.

Her iki Çin modeli de SAIC ile Audi tarafından ortaklaşa geliştirilen Advanced Digitized Platform üzerine inşa edildi. Versiyona bağlı olarak 800 ve 900 voltluk elektrik mimarilerinin kullanıldığı otomobiller, hızlı şarj kabiliyetleri ve yoğun dijital donanımlarıyla öne çıkıyor.

E5 Sportback’in kabininde ön konsolu neredeyse boydan boya kaplayan geniş bir ekran bulunuyor. Gelişmiş sürüş destek sisteminde ise lidarın yanı sıra 11 kamera görev yapıyor.

FİYATLAR CAZİP AMA RİSKLER VAR

İlk Çin üretimi AUDI modellerinin Almanya yollarına çıktığı belirtiliyor. Ancak fiyat avantajı cazip görünse de bu otomobillerin Avrupa’da kullanılması bazı önemli soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Audi’den daha ucuz olan Audi’ler Avrupa’ya geldi: Çin’e özel modeller piyasayı karıştırdı

Modeller resmi Audi Avrupa ağı üzerinden satılmadığı için bakım ve onarım süreçlerinin nasıl yürütüleceği henüz net değil. Servislerin araçların teknik yapısı hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması ve yedek parça tedarikinin sınırlı kalması, kullanıcıların karşılaşabileceği başlıca sorunlar arasında gösteriliyor.

Ayrıca, E5 Sportback ve E7X’te kullanılan gelişmiş sürüş destek sistemleri Çin’in yol şartlarına, trafik işaretlerine ve dijital altyapısına göre geliştirildi. Bu nedenle lidar, radar ve kameralardan yararlanan bazı işlevlerin Avrupa yollarında beklenen şekilde çalışmayabileceği belirtiliyor.

Audi de Çin’e özel AUDI modellerinin SAIC ile geliştirilen ayrı bir platforma sahip olduğunu ve Çin’in dijital ekosistemiyle kapsamlı biçimde bütünleştirildiğini vurguluyor.

Audi’den daha ucuz olan Audi’ler Avrupa’ya geldi: Çin’e özel modeller piyasayı karıştırdı

Bu durum yalnızca internet bağlantılı hizmetleri değil; harita, navigasyon, sesli asistan, uygulama mağazası ve uzaktan güncelleme gibi özellikleri de etkileyebilir. Otomobiller Avrupa’da fiziksel olarak kullanılabilse bile bazı dijital hizmetlerin devre dışı kalması mümkün.

AUDİ İTHALATIN ÖNÜNÜ KESEBİLİR

Bağımsız ithalatın önündeki bir diğer risk ise Audi’nin hukuki yollara başvurması. Volkswagen Grubu daha önce benzer bir girişimi engellemişti. Bir Alman satıcı, Çin pazarına özel yaklaşık 20 adet Volkswagen ID.6’yı Avrupa’ya getirerek satışa çıkarmıştı.

Volkswagen’in 2023 yılında açtığı dava sonucunda araçların satışı durduruldu. Daha sonra ithal edilen otomobillerin imha edilmesine karar verildi.

Almanya Bağımsız Motorlu Araç Satıcıları Federal Birliği Başkanı Ansgar Klein da hukuki incelemeler olumlu sonuçlansa bile Çin’e özel otomobilleri ithal etmenin satıcılar açısından önemli bir risk taşıdığını ifade ediyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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