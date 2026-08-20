Egea'nın yerini alacağı iddia edilen Fiat'ın yeni Grizzly modeli Bursa trafiğinde test sürüşünde görüldü. Aracın hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleri olacağı öğrenilirken resmi lansman tarihi henüz açıklanmadı.

Türkiye’nin en fazla satan otomobili unvanını senelerdir elinde bulunduran Fiat Egea, tahtını yeni nesil bir SUV'a devretmeye hazırlanıyor.

Egea'nın halefi olarak otomotiv basınının gündemini meşgul eden yeni Fiat Grizzly modeli, Bursa trafiğinde ilk defa görüntülendi. Aile odaklı C segment bir SUV olarak yollara çıkacak olan otomobilin, coupe esintileri taşıyan sportif arka tasarımı yoğun kamuflaja karşın kendini belli ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde en dikkat çekici ayrıntılardan birisi ise aracın arkasındaki "16 T 81370" yazılı sarı plakası oldu.

Egea'nın veliahtı sahnede! Yeni Fiat Grizzly Bursa trafiğinde görüntülendi

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ MOTOR SEÇENEKLERİ OLACAK

Grizzly yalnızca yenilikçi gövde tasarımıyla değil, kaputunun altındaki teknolojiyle de iddialı geliyor. Stellantis grubunun "Smart Car" platformu üstüne inşa edilecek model, otomotiv sektöründeki dönüşüme ayak uydurarak sürücülere hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle sunulacak.

Egea'nın veliahtı sahnede! Yeni Fiat Grizzly Bursa trafiğinde görüntülendi

Türkiye otomotiv sanayisinin kalbi olan Bursa'da bu test sürüşlerinin başlaması, iç pazardaki rekabet dinamiklerinin baştan yazılacağının en net işareti. Şimdi tüm gözler, Renault Duster gibi sınıfının güçlü oyuncularına doğrudan rakip olacak yeni Fiat Grizzly'nin örtüsünün tamamen kaldırılacağı resmi lansman tarihine çevrildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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