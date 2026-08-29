Okula dönüş bereketi! E-Ticaret' te aylık satış 400 milyar TL' yi aşacak

Okul alışverişinde çarşı pazar yerine interneti tercih edenlerin sayısı artarken, e-ticarette de hareketlilik hız kazandı. Özellikle teknoloji ürünleri ve avantajlı setlere yönelen tüketiciler, yeni eğitim yılı öncesinde online alışveriş hacmini yukarı çekti.

Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde e-Ticaret platformlarında başlayan okula dönüş hareketliliğinin, sektördeki aylık e-Ticaret hacmini 400 milyar liranın üzerine taşıması bekleniyor. Tüketicilerin fiyat karşılaştırma imkânı, kampanya avantajları ve geniş ürün çeşitliliği nedeniyle okul alışverişlerinde çevrim içi platformlara yönelmesi e-Ticarete büyük bir ivme kazandırdı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, özellikle ağustos ayının ikinci yarısından itibaren talebin hızlandığını ve okula dönüş döneminde sipariş adedinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30 arttığını belirtti. Ürün fiyatlarındaki değişim ve farklı kategorilerdeki ihtiyaçların tek siparişte birleştirilmesiyle ortalama sepet tutarının geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 40 yükseldiğini ifade eden Çevikoğlu, birden fazla ihtiyacı bir araya getiren set ve paket ürünlerin sundukları fiyat avantajı nedeniyle daha fazla tercih edildiğini vurguladı.

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Okula dönüş döneminin teknoloji ürünlerine yönelik talebi de zirveye taşıdığını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclis Üyesi Sinan Akdal ise, bilgisayar kategorisinde yüzde 30’un üzerinde, teknoloji genelinde ise yüzde 40’a varan talep artışları görüldüğünü kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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