Türk Telekom ile İstanbul Sanayi Odası, sanayide dijitalleşmeyi en üst seviyeye taşıyacak bir iş birliği protokolüne imza attı. 5G teknolojisinin sanayi üretimindeki gerçek senaryolarla test edilmesini ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen bu adım Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıracak

EKONOMİ SERVİSİ - Türkiye’nin teknolojik dönüşümünde kritik bir eşik daha aşılıyor. Türk Telekom ile Türkiye sanayisinin çatı kuruluşu İstanbul Sanayi Odası (İSO) arasında, sanayide dijital dönüşümü ileri taşıyacak iş birliği protokolü; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’in katıldığı törenle imzalandı. İş birliği kapsamında Türk Telekom; haberleşme altyapısı, kurumsal bilişim teknolojileri, bulut hizmetleri, veri merkezi, siber güvenlik ve dijital platform çözümleriyle çalışmalara katkı verecek. Ayrıca İSO merkezinde Türk Telekom desteğiyle “5G Deneyimleme Merkezi” kurulurken, 5G, Endüstriyel IoT, yapay zekâ, büyük veri ve sektörel dijital çözümler kapsamında sanayi işletmelerine pilot uygulamalar ve örnek projeler geliştirilecek. İmza töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “5G Deneyimleme Merkezinde de sanayicilerimiz; forklift simülasyonlarından robotik kol uygulamalarına, görüntü işleme sistemlerinden kestirimci bakım çözümlerine, otonom temizlik robotlarına kadar 5G’nin sanayideki gerçek zamanlı uygulamalarını bizzat deneyimleyebilecekler. Demo günleri, eğitimler, pilot projeler ve stratejik yol haritaları ile 5G’yi fabrikalarımızın kalbine yerleştireceğiz. Bu imza, sadece iki kurum arasında atılmış bir imza değil; Türkiye sanayisinin dijital çağdaki büyük sıçramasının, yüksek teknolojili üretimde yeni bir çağın resmen başladığının ilanıdır” dedi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise dijital dönüşümün artık bir tercih olmaktan çıkıp küresel pazarda var olma mücadelesine dönüştüğünü söyledi. Bahçıvan, “5G teknolojisi bizim için üretimden lojistiğe, enerjiden operasyonel verimliliğe kadar uzanan dev bir ekosistemin anahtarıdır. Düşük gecikme süresiyle bu teknoloji; akıllı fabrikaların ve gerçek zamanlı veri analizinin olmazsa olmazıdır. Sanayicilerimiz ‘Dijital İkiz’ ve uzaktan bakım gibi çözümlerle zamanın ötesine geçecek, maliyetleri düşürerek dünyayla rekabet edecektir” ifadelerini kullandı. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin de kurumun mühendislik gücünü sanayicilerin emrine sunduklarını belirterek, “Vizyonumuz, sanayimizin teknolojiyle güçlenmesini sağlamaktır. Bu iş birliği ile sanayi işletmelerinin dijital olgunluk seviyelerini artırmayı, sürdürülebilir üretim modellerini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Türk Telekom’un ileri teknoloji altyapısı, Türkiye sanayisinin dijital yolculuğuna liderlik etmeye devam edecektir” diye konuştu.

5G ile çarklar akıllı dönecek! Türk Telekom ve İSO güçlerini birleştirdi

SANAYİCİYE ÖZEL DENEYİM ALANI

Gerçekleştirilen imza töreninin ardından Türk Telekom tarafından İSO’da kurulan ve 5G’nin yüksek hız, çoklu cihaz bağlantısı, yüksek veri taşıma kapasitesi, düşük gecikme süresi faydalarının endüstriyel dönüşümdeki rolüne dikkati çeken deneyim alanı ziyaret edildi. Alanda sanayicilerin 5G teknolojisini gerçek uygulama senaryoları üzerinden deneyimlemesi sağlandı. Sergilenen uygulamalarla 5G’nin üretimden operasyonel süreçlere kadar geniş bir yelpazede sağladığı katkılar somut örneklerle aktarılırken; robotik kol çözümü ile nesne tespiti ve otonom toplama, üretimde anomali tespiti sağlayan görüntü işleme sistemleri, motor titreşimlerinden arıza öngörüsü sunan kestirimci bakım çözümleri ve fabrika ortamına uygun otonom temizlik robotları gibi ileri teknoloji kullanım senaryoları gösterildi.

