Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G’nin iki yıl içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını belirterek, bu teknolojinin ulaşım, sanayi, eğitim ve akıllı şehirler başta olmak üzere hayatın her alanında köklü bir dönüşüm sağlayacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G’nin Türkiye’nin ekonomisini, sanayiini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek bir çağır adı olduğunu belirterek “81 ilimizde başlayacak 5G hizmetleri, 31 Aralık 2042’ye kadar sürecek yetkilendirme dönemi boyunca yerli ve millî ruhu taşıyacak. 5G’yi Türkiye’de aşamalı bir stratejiyle yaygınlaştıracak, 5G hizmetlerini iki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Bu teknoloji ile hayatın her alanını dönüştürecek bir altyapı sunulduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu “5G ile sadece internet hızlanmayacak. Ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı ulaşım sistemleriyle yol güvenliği artacak, trafik daha verimli yönetilebilir hâle gelecek. Sanayide akıllı fabrikalar, otonom robotlar ve anlık veri analiziyle üretim süreçleri optimize edilecek. Akıllı şehirlerde enerji yönetiminden otopark sistemlerine kadar her alanda yenilikçi çözümler hayat bulacak. Uzak köylerimizdeki öğrencilerimiz, yüksek çözünürlüklü ve artırılmış gerçeklik destekli içeriklerle dünya standartlarında eğitime erişebilecek” değerlendirmesinde bulundu.



Haberle İlgili Daha Fazlası