Balık av yasağı ne zaman kalkıyor? Yasak 15 Nisan'da başlamıştı

Balıkçılık sezonunun sona ermesiyle birlikte denizlerde uygulanan av yasağının ne zaman biteceği merak ediliyor. 2026 yılı av sezonu 15 Nisan'da sona ererken, denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla yapılan avcılığa ara verildi. Balık av yasağı ne zaman kalkıyor sorusu gündeme gelirken Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar tarhlere ilişkin detayları da duyurdu.

Şemsi Bayraktar 15 Nisan 2026'da yaptığı duyuruda denizlerdeki av yasağının yaklaşık 4,5 ay boyunca devam edeceğini belirtmişti. Şimdi ise ''Balık av yasağı ne zaman kalkıyor?'' sorusu vatandaşların gündeminde.

BALIK AV YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?

Denizlerde uygulanan balık av yasağı 1 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. 15 Nisan'da başlayan yasak yaklaşık 4,5 aylık sürecin ardından kaldırılacak.

1 Eylül 2026 itibarıyla yeni balıkçılık sezonunun başlamasıyla birlikte trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yeniden yapılabilecek. Av faaliyetlerinin ise ilgili mevzuatta belirlenen kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Balık av yasağı ne zaman kalkıyor? Yasak 15 Nisanda başlamıştı

TÜRKİYE'DE EN ÇOK HANGİ BALIK AVLANIYOR?

2024 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'de avlanan deniz balıkları arasında ilk sırada hamsi yer aldı. 2024'te 153 bin 175 ton hamsi avlandı.

Hamsinin ardından 49 bin 278 tonla palamut, 17 bin 818 tonla sardalya geldi. Aynı yıl avlanan deniz balıklarının toplam miktarı ise 290 bin 68 ton olarak açıklandı.

Balık av yasağı ne zaman kalkıyor? Yasak 15 Nisanda başlamıştı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası