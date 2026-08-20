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Balık sezonu ne zaman açılıyor 2026? Balık sezonu açılış tarihi

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Balık sezonu ne zaman açılıyor 2026? Balık sezonu açılış tarihi
Fotoğraf Başlığı Balık sezonu ne zaman açılıyor 2026? Balık sezonu açılış tarihi

Denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala 2026-2027 balık sezonu için geri sayım başladı. Teknelerini bakımdan geçiren ve ağlarını hazırlayan balıkçılar yeni sezonu beklerken, bu yıl palamut avcılığına ilişkin yapılan düzenleme de dikkat çekiyor. Balık sezonu açılış tarihi ve yeni döneme ilişkin beklentiler gündemde.

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Türkiye genelinde balıkçılar 2026-2027 av sezonu öncesinde hazırlıklarının son aşamasına geldi. Nisan ayında başlayan genel av yasağının ardından ticari balıkçılığın yeniden başlayacağı tarih araştırılırken, Karadeniz başta olmak üzere kıyı bölgelerinde teknelerde bakım ve ağ onarım çalışmaları tamamlanıyor. Yeni sezonda özellikle palamut miktarına ilişkin beklentiler öne çıkıyor.

BALIK SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR 2026?

2026-2027 balık av sezonu 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Denizlerde gırgır ve trol ağlarıyla yapılan avcılık için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı, yeni sezonun başlamasıyla sona erecek. Yeni sezon öncesinde balıkçılar teknelerin bakımını gerçekleştirirken yıpranan ağlarını da onararak hazırlıklarını sürdürüyor. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya'nın değerlendirmesine göre bu sezon palamut açısından yüksek av beklentisi bulunuyor. Özkaya, mevcut işaretlerin palamut açısından son yılların en verimli sezonlarından birine işaret ettiğini belirtirken, av miktarındaki artışın arz-talep dengesi üzerinden balık fiyatlarına da olumlu yansımasının beklendiğini ifade etti.

Balık sezonu ne zaman açılıyor 2026? Balık sezonu açılış tarihi
Başlık ResmiBalık sezonu ne zaman açılıyor 2026? Balık sezonu açılış tarihi

2026 yılında palamut ve torik avcılığında küçük ölçekli balıkçılar için ayrıca yeni bir uygulamaya geçildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, geleneksel kıyı balıkçılığının desteklenmesi amacıyla belirli şartları sağlayan küçük ölçekli balıkçıların palamut ve torik avına 15 Ağustos 2026 itibarıyla başlayabilmesine imkan tanıdı.

BALIK AV YASAĞI NE ZAMAN BAŞLADI 2026?

Denizlerde gırgır ve trol ağlarıyla yapılan avcılığa yönelik genel yasak 15 Nisan 2026'da başladı. Av yasağı, balık stoklarının korunması ve türlerin üreme dönemlerinde üzerlerindeki av baskısının azaltılması amacıyla uygulanıyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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