Az önce deprem mi oldu, İstanbul'da deprem nerede oldu? 20 Ağustos 2026 son depremler

İstanbul ve Adalar çevresinde 20 Ağustos Perşembe günü kaydedilen sismik hareketlilik sonrasında AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yakından takip ediliyor. Marmara Denizi'nde art arda kaydedilen küçük ölçekli sarsıntılar nedeniyle "Az önce deprem mi oldu, İstanbul'da deprem nerede oldu?" soruları gündeme gelirken Kandilli Rasathanesi bölgedeki hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye genelinde meydana gelen depremler 20 Ağustos 2026 Perşembe günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilmeye devam ediyor. Özellikle İstanbul'un Adalar ilçesi açıklarında peş peşe kaydedilen sarsıntılar dikkat çekerken son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi bölgede devam eden hareketliliğin niteliğine ilişkin son verileri paylaştı.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

20 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye'nin farklı noktalarında küçük büyüklüklerde depremler kaydedildi. AFAD'ın son depremler verilerine göre saat 13.40'ta Denizli'nin Güney ilçesinde 1,3; saat 12.34'te Marmaris'e 76,16 kilometre uzaklıktaki Akdeniz'de 1,8 ve saat 12.11'de Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 1,3 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi. İstanbul çevresinde ise gün içerisinde Marmara Denizi merkezli çok sayıda küçük deprem kayıtlara geçti.

İstanbul açısından günün dikkat çeken sarsıntılarından biri saat 11.30'da kaydedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 2,8, merkez üssünü ise Marmara Denizi - Adalar'ın 10,55 kilometre açığı olarak açıkladı. Depremin derinliği 7,05 kilometre olarak ölçüldü. Aynı bölgede saat 10.40'ta 1,9 ve saat 09.45'te 1,6 büyüklüğünde depremler de kayıtlara geçti.

Az önce deprem mi oldu, İstanbulda deprem nerede oldu? 20 Ağustos 2026 son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM NEREDE OLDU?

İstanbul'da son günlerdeki sismik hareketlilik ağırlıklı olarak Adalar'ın güneyinde ve Marmara Denizi içerisinde yoğunlaştı. Kandilli Rasathanesi verilerinde 20 Ağustos saat 11.30'da Adalar'da ML 3,1 büyüklüğünde bir deprem yer alırken AFAD aynı saatlerdeki sarsıntıyı ML 2,8 olarak kaydetti. Kurumların kullandığı ölçüm ve değerlendirme yöntemleri nedeniyle deprem büyüklüklerinde küçük farklılıklar görülebiliyor. AFAD'ın kayıtlarında 20 Ağustos günü Adalar çevresinde 2,9, 2,8, 2,6, 2,5 ve daha küçük büyüklüklerde çok sayıda deprem bulunuyor.

Az önce deprem mi oldu, İstanbulda deprem nerede oldu? 20 Ağustos 2026 son depremler

Kandilli Rasathanesi, bölgedeki hareketlilikle ilgili yaptığı açıklamada 18 Ağustos saat 06.00 ile 20 Ağustos saat 13.00 arasında İstanbul Adalar'ın güneyindeki 20 kilometre yarıçaplı alanda büyüklükleri 0,7 ile 3,1 arasında değişen toplam 117 deprem çözümlendiğini bildirdi. Kurum, 19 ve 20 Ağustos'ta moment tensör çözümü yapılabilen depremlerin kaynak mekanizmalarının birbirleriyle uyumlu olduğunu ve olayların benzer bir faylanma geometrisi içerisinde geliştiğini belirtti.

Kandilli Rasathanesi söz konusu hareketliliği "zamansal ve mekansal olarak kümelenmiş bir mikrodeprem dizisi" olarak tanımladı. Açıklamada bu tür küçük deprem kümelerinin aktif tektonik bölgelerde zaman zaman görülebildiği belirtilirken, bölgedeki sismik hareketliliğin depremlerin konumu, derinliği, büyüklüğü ve kaynak mekanizmaları açısından Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından 7 gün 24 saat izlendiği aktarıldı.

20 AĞUSTOS 2026 SON DEPREMLER

20 Ağustos 2026 AFAD son depremler listesi:

Az önce deprem mi oldu, İstanbulda deprem nerede oldu? 20 Ağustos 2026 son depremler

20 Ağustos 2026 Kandilli son depremler listesi:

Az önce deprem mi oldu, İstanbulda deprem nerede oldu? 20 Ağustos 2026 son depremler

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