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Türkiye, Mısır ve Katar'dan İsrail'e sert tepki! Ortak Gazze açıklaması yaptılar

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Türkiye, Mısır ve Katar'dan İsrail'e sert tepki! Ortak Gazze açıklaması yaptılar

Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, bölgedeki son gelişmelerle ilgili Mısırlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Katar Devleti tarafından İsrail'in Gazze’deki son saldırılarına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINANDI

3 ülkeden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Katar Devleti, arabulucu ülkeler olarak, İsrail'in Gazze Şeridi'nde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınamakta ve devam eden ihlallerden duydukları derin endişeyi ifade etmektedir." denildi.

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"İSRAİL'İN SALDIRILARI, BÖLGESEL VE ULUSLARARASI ÇABALARI SEKTEYE UĞRATIYOR"

Açıklamada, arabulucu ülkelerin, Barış Kurulu ile İsrailli yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşme de dahil olmak üzere Gazze'deki Çatışmayı Sona Erdirmeye Yönelik Kapsamlı Plan'ın uygulanmasına yönelik yoğun çabaların sürdüğü ve müzakere sürecinde yapıcı adımların atıldığı kritik bir aşamada, İsrail'in saldırılarının yoğunlaşmasının "bölgesel ve uluslararası çabaları sekteye uğrattığının altını çizdiği" aktarıldı.

İsrail'in, Gazze'ye yaptığı son saldırılardan görüntü
Başlık Resmiİsrail'in, Gazze'ye yaptığı son saldırılardan görüntü

Arabulucu ülkelerin, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerine tam olarak riayet etmesinin ve ateşkesi daha da zedeleyebilecek ve gerilimi tırmandırabilecek eylemlerden kaçınmasının zaruri olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede devam eden İsrail saldırganlığının yol açtığı yıkıcı sonuçlar karşısında arabulucu ülkeler; uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararıyla desteklenen, (ABD) Başkan (Donald) Trump'ın liderliğindeki Barış Kuruluna, ateşkese uyulmasını teminen gerekli adımların atılması ve daha fazla tırmanmanın önlenmesi için baskı yapılması yönündeki çağrılarını yinelemektedir."

BAKAN FİDAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgemizdeki son gelişmelerle ilgili gerçekleştirmekte olduğumuz diplomatik temaslar çerçevesinde bugün Mısırlı mevkidaşım Bedir Abdulati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşım Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri yaptık." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde, Gazze barış planının uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Değerli çalışma arkadaşlarımla beraber Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldık. Suriye’de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi tekraren vurguladık."

Fidan, "Görüşmelerimizde ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndaki durumu ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktayı değerlendirdik. Bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak, iş birliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

İsrail'in, Gazze'de yaptığı son saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler
Başlık Resmiİsrail'in, Gazze'de yaptığı son saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SON SALDIRILARI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki Gazze kentinde bir polis merkezine düzenlediği hava saldırısında 8 polis memuru ile yerinden edilmiş bir çocuk hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1273 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 248 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 813 kişinin cenazesinin çıkarıldığı bildirilmişti.

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İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 417, yaralı sayısının 174 bin 360 olduğu kaydedilmişti. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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