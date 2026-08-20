Irkçı Bakan Katz: Gazze’de saldırılar devam edecek

Trump’ın Gazze’de saldırıların durması yönündeki mesajına rağmen İsrail’den geri adım gelmedi. Savunma Bakanı Katz, saldırıların süreceğini açıklarken, Gazze’de son iki günde düzenlenen saldırılarda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in saldırıları durdurmasını istemesine rağmen “Gazze’ye saldırıları sürdüreceklerini” açıklayarak meydan okudu.

Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in Gazze politikasının Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından ortaya konduğunu kaydetti.

Paylaşımda, bu politikanın “tehditleri ortadan kaldırmak” ve “7 Ekim saldırılarına katılan herkesten intikam almak” olduğunu ileri süren Katz, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

Fox News muhabiri Trey Yingst’e verdiği röportajda Trump, Hamas ile farklı kanallardan iletişim kurduklarını ve Hamas’ın “silah bırakacağını” söyleyerek, İsrail’in “Gazze’ye saldırı düzenlememesi gerektiğini” ifade etmişti.

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Buna rağmen İsrail ordusunun önceki akşam saatlerinde Gazze kentindeki bir kafeye düzenlediği hava saldırısında biri çocuk olmak üzere en az 7 Filistinli hayatını kaybetmiş, 14’ten fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırılarına dün de devam eden İsrail ordusu, Gazze’nin ortasındaki zabıta müdürlüğünü bombaladı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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