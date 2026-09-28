Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Vozinha, ünlü olmaktan şikayetçi: "Huzurumu ve sükunetimi kaybettim"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Vozinha, ünlü olmaktan şikayetçi:
Başlık ResmiVozinha, ünlü olmaktan şikayetçi: Huzurumu ve sükunetimi kaybettim

Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Josimar Jose Evora Dias (Vozinha), FIFA 2026 Dünya Kupası'ndan önceki sakin hayatını aradığını ve ünlü biri olmanın zorluklarını yaşadığını söyledi. Günlük hayatındaki değişimlerden bahseden Vozinha, "Dürüst olmak gerekirse, bugün sahip olduğum hayatla önceki hayatım arasında bir seçim yapma şansı verilseydi, önceki hayatımı seçerdim" dedi.

Kaydet
|

İngiliz yayın kuruluşu Observer gazetesine konuşan 40 yaşındaki kaleci, "Dürüst olmak gerekirse, bugün sahip olduğum hayatla önceki hayatım arasında bir seçim yapma şansı verilseydi, önceki hayatımı seçerdim." ifadelerini kullandı.

Günlük hayatında rutin olarak yaptığı şeylerin bile zorlaştığını belirten Vozinha, bir restorana gittiğinde birilerinin mutlaka kendisiyle fotoğraf çektirmek ya da imza almak istediğini belirtti.

Ağustos ayında Şili ekibi Colo Colo ile sözleşme imzalayan Vozinha, "Hatta daha da kötüsü beni videoya çekenler oluyor. Hayatımda en çok değişen şey bu. Sanırım bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok." açıklamasını yaptı.

Vozinha
Başlık ResmiVozinha

"HUZURUMU VE SÜKÛNETİMİ KAYBETTİM"

Hayatında hiç mahremiyetin kalmadığını anlatan Vozinha, sosyal medya hesabındaki bildirimleri kapattığını belirtti. Tecrübeli kaleci, "Kimlerin beni takip ettiğini kontrol etme isteğine kapılmamak için Instagram bildirimlerimi kapatmaya karar verdim." dedi.

Instagram hakkında fazla bilgi sahibi olmadığını aktaran tecrübeli oyuncu "Huzurumu ve sükunetimi kaybettim. Takımın yemek hizmetleri bölümünden biri yanıma gelip bana bir milyar takipçim olduğunu söyledi. Neyden bahsettiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Şaka yaptığını sanmıştım ama ısrar etti. Daha sonra karma alanda röportajlar yapmaya gittim ve bir televizyon şirketinden gazeteci bana neler olup bittiğinden haberim olup olmadığını sordu. Telefonunu bana gösterdi, işte o zaman bir milyondan fazla takipçim olduğunu gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda eden Yeşil Burun Adaları, futbol kamuoyunun ilgisini çekmiş, 40 yaşındaki kaleci Vozinha takımın adeta sembolü olmuştu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ARTIK DAKİKALAR KALDI!
ARTIK DAKİKALAR KALDI!
İstanbul ve çok sayıda kent için kritik uyarı
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
CHP’li eski vekilin kardeşi adına 3,1 milyar TL çıkış
SIFIR OTOMOBİLDE KRİTİK EŞİK
SIFIR OTOMOBİLDE KRİTİK EŞİK
1,5 milyon TL altında 7 seçenek kaldı
KİLİT İSİM TESLİM OLDU
KİLİT İSİM TESLİM OLDU
Fon soruşturmasında yeni gelişme
TÜRK MOTORUNA TALİP OLDULAR
TÜRK MOTORUNA TALİP OLDULAR
Güney Kore, Türkiye'nin kapısını çaldı!
PORTEKİZLİNİN TEPKİSİ OLAY OLDU
PORTEKİZLİNİN TEPKİSİ OLAY OLDU
Bruno Fernandes'e "Galatasaray'a gel" çağrısı
BIONTECH'TEN ŞAŞIRTAN KARAR
BIONTECH'TEN ŞAŞIRTAN KARAR
Covid aşısıyla dünyaya damga vurmuştu
'MANİDAR BULUYORUM'
'MANİDAR BULUYORUM'
Torunoğulları'ndan Yıldırım'a Kante çıkışı
YUNAN BAKAN İTİRAF ETTİ!
YUNAN BAKAN İTİRAF ETTİ!
"Türkiye kuşkusuz bölgenin güçlü ülkesi"
PEŞİN ÖDEYENE %15 İNDİRİM
PEŞİN ÖDEYENE %15 İNDİRİM
TOKİ, 46 ilde 383 arsayı satışa çıkardı
TOPRAK ÇÖKTÜ, EVLER GÖMÜLDÜ
TOPRAK ÇÖKTÜ, EVLER GÖMÜLDÜ
Ülkeyi vuran sel sonrası korkunç manzara
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
Leao'dan Süper Lig ve Galatasaray itirafı
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
İtalyanlar, Türkiye maçı öncesi Mancini'yi uyardı
KAN DONDURAN ÇEKİÇLİ DEHŞET!
KAN DONDURAN ÇEKİÇLİ DEHŞET!
Parmağı kırık, kafasında 12 dikiş var
"FİTİL FİTİL GETİRİLMELİ"
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon krizi açıklaması
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
Tasfiye edilen fonlarda parası kalanlar dikkat!
MÜFETTİŞLER SAHAYA İNİYOR!
MÜFETTİŞLER SAHAYA İNİYOR!
Okullarda tedbirler yerinde gözden geçirilecek
İETT DEHŞETİNDE KARAR!
İETT DEHŞETİNDE KARAR!
Otobüs şoförüne 30 yıl hapis cezası verildi
DUVARDAN 178 MİLYON LİRA ÇIKTI
DUVARDAN 178 MİLYON LİRA ÇIKTI
Polis kovayla taşımak zorunda kaldı
GRAMDA 200 LİRALIK KAYIP!
GRAMDA 200 LİRALIK KAYIP!
Altın neden düşüyor? İşte 3 sebep
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
1,5 milyon TL seviyesinde alınabilecek tüm otomobiller
1,5 milyon TL seviyesinde alınabilecek tüm otomobiller
Kaydet
Yunanistan Dışişleri Bakanı itiraf etti:
Yunan Bakan itiraf etti: "Türkiye kuşkusuz bölgenin güçlü ülkesi"
Kaydet
Bartın'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
Bartın'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.