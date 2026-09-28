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T-Otomobil

Volkswagen'den sonra Mercedes: İki fabrika için kapanma uyarısı geldi

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Volkswagen'den sonra Mercedes: İki fabrika için kapanma uyarısı geldi
Başlık ResmiVolkswagenden sonra Mercedes: İki fabrika için kapanma uyarısı geldi

Mercedes-Benz, Almanya’daki üretim maliyetleri düşürülemezse bir otomobil montaj fabrikasıyla bir motor ve aktarma sistemi tesisinin kapatılabileceğini açıkladı.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Alman otomotiv sektöründeki maliyet baskısı Volkswagen’ın ardından Mercedes-Benz’i de fabrika kapatma ihtimaliyle karşı karşıya bıraktı. Mercedes-Benz Üretim Direktörü Michael Schiebe, çalışanlarla yapılan toplantıda Almanya’daki üretimin uluslararası ölçekte rekabet gücünü kaybettiğini söyledi.

Schiebe, şirketin öncelikli hedefinin ülkedeki bütün tesisleri çalışır durumda tutmak olduğunu vurguladı. Ancak bunun Almanya’daki üretim maliyetlerini azaltacak yeni önlemler üzerinde anlaşılmasına bağlı olduğunu belirtti.

Mercedes yöneticisine göre şirket ile çalışan temsilcileri ortak bir çözüm bulamazsa Almanya’daki bir otomobil montaj fabrikasıyla bir motor ve aktarma sistemi tesisi kapatılabilir.

ALMANYA’DAKİ İŞÇİLİK MALİYETLERİ BASKI OLUŞTURUYOR

Mercedes-Benz, Almanya’daki fabrikalarının özellikle yüksek işçilik giderleri nedeniyle diğer ülkelerdeki tesislerle rekabet etmekte zorlandığını belirtiyor.

Şirket son yıllarda üretim yatırımlarının önemli bir bölümünü daha düşük maliyetli ülkelere yönlendirmeye başladı. Macaristan’daki Kecskemet fabrikası genişletilirken yeni elektrikli C-Serisi’nin üretimi de bu tesise verildi. Mercedes’in daha küçük G-Serisi modelini de Almanya yerine Macaristan’da üretmeye hazırlandığı bildiriliyor.

Üretimin Doğu Avrupa’ya kaydırılması, Almanya’daki fabrikaların geleceği üzerindeki baskıyı artırıyor. Mercedes, Alman tesislerinin korunabilmesi için daha yüksek verimlilik, çalışma sürelerinin yeniden düzenlenmesi ve işçilik maliyetlerinin azaltılması gerektiğini savunuyor.

Şirket yönetiminin çalışanlara aynı ücret karşılığında daha uzun süre çalışma gibi seçenekler sunduğu da Alman basınına yansıdı. Bu teklifler, sendikalarla yürütülecek maliyet görüşmelerinin en tartışmalı başlıklarından birini oluşturuyor.

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BİR MONTAJ VE BİR AKTARMA SİSTEMİ TESİSİ KAPANABİLİR

Mercedes-Benz’in Almanya’da Sindelfingen, Bremen ve Rastatt olmak üzere üç büyük otomobil montaj fabrikası bulunuyor.

Sindelfingen, şirketin en önemli ve teknolojik açıdan en gelişmiş tesislerinden biri. S-Serisi, Mercedes-Maybach S-Serisi ve EQS’nin üretildiği Factory 56 da bu yerleşkede bulunuyor. Toplantının Sindelfingen’de gerçekleştirilmesi dikkat çekse de Mercedes hangi montaj fabrikasının kapanma riski taşıdığını açıklamadı.

Alman basınında Bremen fabrikasının olası adaylardan biri olabileceği ileri sürülüyor. 1938’den bu yana faaliyet gösteren tesiste 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 10 bin 500 kişi çalışıyordu.

Aktarma sistemi tarafında ise Mercedes’in Stuttgart-Untertürkheim, Affalterbach, Berlin, Hamburg, Kamenz, Kölleda ve Arnstadt’ta tesisleri bulunuyor. Bu fabrikalarda motor, batarya, elektrikli güç aktarma bileşenleri ve diğer mekanik parçalar üretiliyor.

Yaklaşık 1.900 çalışana sahip Hamburg tesisinin de risk altında olabileceği öne sürülüyor.

SENDİKADAN YÖNETİME SERT TEPKİ

Mercedes’in fabrika kapatma uyarısı, çalışan temsilcileri ve IG Metall sendikası tarafından tepkiyle karşılandı.

Mercedes Genel İş Konseyi, çalışanların “taviz veya fabrika kapanışı” arasında seçim yapmaya zorlanamayacağını belirtti. Çalışan temsilcileri, yönetimin bu yaklaşımı sürdürmesi halinde güçlü bir dirençle karşılaşacağını açıkladı.

Volkswagenden sonra Mercedes: İki fabrika için kapanma uyarısı geldi
Başlık ResmiVolkswagenden sonra Mercedes: İki fabrika için kapanma uyarısı geldi

ÇİN’DEKİ SATIŞ KAYBI MERCEDES’İ ZORLUYOR

Mercedes-Benz’in üzerindeki baskı yalnızca Almanya’daki işçilik giderlerinden kaynaklanmıyor. Şirket, en önemli pazarlarından biri olan Çin’de BYD, Geely, Changan, GAC ve diğer yerel üreticilerin hızla büyümesiyle pazar kaybediyor.

Mercedes’in Çin satışları 2026’nın ikinci çeyreğinde yaklaşık yüzde 30 geriledi.

ABD’nin ithal otomobillere uyguladığı tarifeler de şirketin maliyetlerini artırdı. Gümrük tarifelerinin Mercedes’e 2025 yılındaki maliyeti yaklaşık 1,1 milyar dolara ulaştı.

VOLKSWAGEN İLE BENZER BİR SÜREÇ YAŞANIYOR

Mercedes’in açıklaması, Volkswagen Grubu’nun Almanya’daki üretim kapasitesini ve model sayısını azaltmaya hazırlandığı bir dönemde geldi.

Volkswagen’in Almanya’daki dört fabrikayı kapatmayı değerlendirdiği biliniyor.

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