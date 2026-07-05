Sahte altın vakalarındaki artış kuyumcuları ve yatırımcıları endişelendirirken, geliştirilen yeni teknoloji dikkat çekti. Yeni nesil analiz cihazı sayesinde gram ve çeyrek altının gerçek olup olmadığı, ayarı ve saflık oranı saniyeler içinde tespit edilebiliyor.

Altın piyasasında son dönemde artan sahtecilik vakaları hem vatandaşları hem de kuyumculuk sektörünü yeni önlemler almaya yöneltti. Özellikle gram ve çeyrek altınlarda görülen sahte ürünlerin çoğalması üzerine geliştirilen yeni teknoloji, altının gerçekliğini kısa sürede ortaya çıkarabiliyor.

Daha önce kuyumcular tarafından mihenk taşı ve çeşitli kimyasal yöntemlerle yapılan kontroller, artık yeni nesil analiz cihazlarıyla çok daha hızlı şekilde gerçekleştirilebiliyor.

TEK TUŞLA SONUÇ VERİYOR

Kanal D'nin haberine göre yeni cihaz, altına zarar vermeden yapılan analizle ürünün gerçek olup olmadığını birkaç saniye içinde belirleyebiliyor. Böylece hem alıcılar hem de satıcılar için daha güvenli bir işlem ortamı oluşturuluyor.

AYARINI VE SAFLIĞINI DA ÖLÇÜYOR

Teknoloji yalnızca sahte olup olmadığını tespit etmekle kalmıyor; altının ayarını ve saflık oranını da detaylı şekilde analiz ediyor. Kaplama yöntemiyle üretilen veya düşük ayarlı ürünlerin de kolaylıkla belirlenebildiği ifade ediliyor.

Kuyumcu Zafer Yılmaz, cihazın sektöre önemli katkı sunduğunu belirterek, "Bu cihaz sayesinde altının gerçek olup olmadığını net şekilde anlayabiliyoruz. İşimizi ciddi anlamda kolaylaştırıyor" dedi.

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