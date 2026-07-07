AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin görevinden istifa etti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, istifa kararını AK Parti Genel Merkezi ile yaptığı istişare sonucunda aldığını belirtti.

Görevinden istifa etti: AK Parti sevdası her zaman kalbimde

Turgay Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tam iki yıl önce bu günlerde il başkanlığı vazifesini tarafıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımızın ildeki siyasi temsilcisi olma onurunu iki yıldır gururla taşıdım. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ederim. Onun arkasında siyaset yapmak bir onurdu Bundan sonrada davası davam, yolu yolumdur.

Yine teşkilat başkanımız Ahmet Büyükgümüş, başkan yardımcımız Ahmet Özdemir, il koordinatörümüz Selim Gültekin ve bana destek veren herkese teşekkürü borç biliyorum. Makamlar geçici, idaaller ebedidir.

Bu süreçte hep birlikte mücadele ettiğim ve gecemizi gündüzümüze kattığımız, yönetim kurulu üyelerime, tüm il teşkilatıma, milletvekillerim İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan'a şükranlarımı sunuyorum. AK Parti sevdası her zaman kalbimdedir. Farklı mecralarda davama ve sevdama hizmet etmeye devam edeceğim"

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