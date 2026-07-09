Temeli 1938 yılına dayanan ve Borsa İstanbul'da işlem gören Türkiye'nin ünlü markasının satışına Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı. 88 yıllık gıda devinin yüzde 74,85'lik çoğunluk hissesi 82,5 milyon dolara resmen el değiştirdi.

Borsa İstanbul'da "SEGMN" koduyla işlem gören Seğmen Kardeşler Gıda'nın çoğunluk hissesinin satışı için Mayıs ayında anlaşma imzalanmıştı. Şirketin çoğunluk hissesinin 82,5 milyon dolara el değiştirmesi kararlaştırılmıştı. O tarihlerde KAP'a yapılan açıklamaya göre, söz konusu payların yüzde 34,85’inin GMS Yatırım Holding, yüzde 25’inin Altun Gıda ve yüzde 15’inin ise Ümit Gümüş tarafından satın alınacağı duyurulmuştu.

REKABET KURUMU ONAYLADI

Temeli 1938 yılına dayanan 88 yıllık Türk Gıda devinin satışıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu, söz konusu satışa onay verdi. Şirketin pay devrinin iki aşamalı olarak gerçekleştirileceği açıklandı. 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tamamlanan ilk etapta,

alıcı ortaklar çoğunluk oy hakkını elde ederek yönetim kurulunun kontrolünü resmen üstlendi.

Rekabet Kurumu onayladı! Türkiye'nin 88 yıllık gıda devi resmen satıldı

SÜRECİN İKİNCİ AŞAMASI

Sürecin ikinci aşamasında ise ortaklık yapısı nihai halini alacak. Bu kapsamda GMS Yatırım Holding ilave olarak 1 milyon TL nominal A grubu ve 16 milyon 632 bin 610 TL nominal B grubu payı bünyesine katacak. Ümit Gümüş ise 26 milyon 850 bin TL nominal B grubu payı satın alarak

ortaklık yapısına dahil olacak.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Altının adil değeri şaşırttı! Kanadalı bankadan 3 senaryolu analiz

ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ FİYATI

Alıcılar diğer B grubu Seğmen Kardeşler ortaklarına çağrı yapmak için SPK başvurusu gerçekleştirdi. Kurumlar altı aylık ortalama fiyatlar için referans tarihlerini 2 Şubat 2026 ve 11 Mayıs 2026 olarak belirledi. Hesaplamalar 2 Şubat 2026 tarihi için 22,66 TL fiyatı ortaya çıkardı. Şirket 11 Mayıs 2026 tarihi için ağırlıklı ortalama fiyatı 38,90 TL olarak saptadı.

Alıcılar pay devir sözleşmesinde 1 TL nominal B grubu pay için 27,94 TL ödedi. Taraflar sözleşme haricinde piyasadan ilave B grubu Seğmen Kardeşler pay alımı yapmadı. Kanunlar gereği zorunlu pay alım teklifi fiyatı 38,90 TL seviyesinde sabitlendi. Yatırımcılar SPK onayı için süreci takip ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ 315,7 milyon liralık hibe ödemesi üreticilerin hesaplarına yatırıldı

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA HAKKINDA!

Seğmen Kardeşler Gıda, 1938 yılında Sivrihisar'dan Ankara'ya gelen üç kardeş tarafından kurulmuştur.

Temelleri 1938'de atılan firma, 1958 yılında kolektif şirkete dönüşerek bakkaldan toptancılığa ve küçük çaplı imalatlara uzandı.

1970'lerde Ankara/Siteler'de ilk fabrikasını kurarak üretime başlayan şirket, 1975 yılında gelişmiş teknoloji ürünü makineler ithal ederek üretim kalitesini artırdı. 1987 yılında anonim şirkete dönüşen Seğmen, üretim sürecini İskitler fabrikasında sürdürerek sürekli gelişim gösterdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası